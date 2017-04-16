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16 апреля 2017, 23:46 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Райкконен: Я ужасно стартовал, и мне не повезло с машиной безопасности

Пилот «Феррари» Кими Райкконен остался недоволен Гран-при Бахрейна, на котором финишировал четвёртым.

«Машина работала хорошо, как я и ожидал. Тут особо не на что пожаловаться. У меня был ужасный старт и несколько таких же поворотов. После этого пришлось играть в догонялки. Хорошего было много, но результат меня разочаровал.

Я довольно быстро обогнал Массу, но мне не повезло с сейфти-каром, и я опять потерял позицию. Потом я пытался пройти его снова, но на каких-то участках он был очень быстр, и пройти его во второй раз оказалось сложнее, чем в первый. Я всё-таки прошёл, но это заняло много времени.

Первый круг был не идеален, а потом сейфти-кар… Всё пошло неудачно», — цитирует Райкконена Autosport.
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