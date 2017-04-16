Райкконен: Я ужасно стартовал, и мне не повезло с машиной безопасности
Пилот «Феррари» Кими Райкконен остался недоволен
Гран-при Бахрейна, на котором финишировал четвёртым.
«Машина работала хорошо, как я и ожидал. Тут особо не на что пожаловаться. У меня был ужасный старт и несколько таких же поворотов. После этого пришлось играть в догонялки. Хорошего было много, но результат меня разочаровал.
Я довольно быстро обогнал Массу, но мне не повезло с
Первый круг был не идеален, а потом
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