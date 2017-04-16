Ферстаппен: В Бахрейне «Ред Булл» работал лучше, чем в предыдущих гонках
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал
Гран-при Бахрейна, на котором не добрался до финиша из-за отказа тормозов.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я хорошо стартовал, а у Кими возникли проблемы, так что я его сразу прошёл, а потом по внешней траектории обошёл Даниэля в первом повороте и занял хорошую позицию. После этого я шёл в темпе лидеров, машина хорошо работала с шинами, и темп был высок.
Думаю, мы приняли верное решение попытаться подрезать два “Мерседеса” на
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