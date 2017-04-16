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16 апреля 2017, 22:26 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Тост: Квят провёл хорошую гонку, а Сайнсу не везло

Босс «Торо Россо» Франц Тост подвёл итоги Гран-при Бахрейна.

«Уик-энд в Бахрейне вышел весьма трудным для нас. Неудачи начались ещё в пятницу с поломки выхлопной системы на болиде Карлоса, из-за чего нам пришлось менять всё, что её окружает. В субботу на очень быстром квалификационном круге ему пришлось остановиться из-за проблем с силовой установкой.

Что до гонки, то Карлос хорошо стартовал и смог пройти несколько машин. К сожалению, он столкнулся со Строллом и не смог закончить гонку. Даниил же потерял много позиций на первом круге и откатился назад. После этого он провёл хорошую гонку, принял участие в нескольких сражениях, но, к сожалению, не смог финишировать в очках.

Теперь нам надо наилучшим образом подготовиться к гонке в Сочи, чтобы отыграться и набрать очки», — цитирует Тоста пресс-служба команды.
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