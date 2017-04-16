Тост: Квят провёл хорошую гонку, а Сайнсу не везло
Босс «Торо Россо» Франц Тост подвёл итоги
Гран-при Бахрейна.
«Уик-энд в Бахрейне вышел весьма трудным для нас. Неудачи начались ещё в пятницу с поломки выхлопной системы на болиде Карлоса,
Что до гонки, то Карлос хорошо стартовал и смог пройти несколько машин. К сожалению, он столкнулся со Строллом и не смог закончить гонку. Даниил же потерял много позиций на первом круге и откатился назад. После этого он провёл хорошую гонку, принял участие в нескольких сражениях, но, к сожалению, не смог финишировать в очках.
Теперь нам надо наилучшим образом подготовиться к гонке в Сочи, чтобы отыграться и набрать очки», — цитирует Тоста
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