Квят: После первого круга гонка была для меня закончена
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал своё выступление в гонке
Гран-при Бахрейна Формулы-1, в которой он завоевал 12-е место.
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Видимо, что-то случилось...
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«К сожалению, я думаю, после первого круга гонка была для меня закончена. У меня было очень плохое сцепление колёс с дорожным покрытием, и мне пришлось съехать с трассы
Как минимум мне удалось финишировать — было важно проехать все круги и узнать, что каждый раз, когда я сажусь в машину, я знаю, что делать и чувствую себя комфортно. Сегодня просто был не наш день. Нам нельзя допускать таких ситуаций, потому что борьба в середине решётки очень плотная. Надеюсь, в следующей гонке в России, на моём домашнем
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