Квят: После первого круга гонка была для меня закончена

«К сожалению, я думаю, после первого круга гонка была для меня закончена. У меня было очень плохое сцепление колёс с дорожным покрытием, и мне пришлось съехать с трассы из-за недопонимания с другой машиной — я заблокировал колёса, съехал и откатился на последнее место. Нам нужно будет понять, что там произошло, потому что, по ощущениям, сцепление было меньше, чем у всех остальных. С того момента гонка была очень беспокойной, но мы сражались ни за что, потому что очковая зона была слишком далеко.



Как минимум мне удалось финишировать — было важно проехать все круги и узнать, что каждый раз, когда я сажусь в машину, я знаю, что делать и чувствую себя комфортно. Сегодня просто был не наш день. Нам нельзя допускать таких ситуаций, потому что борьба в середине решётки очень плотная. Надеюсь, в следующей гонке в России, на моём домашнем Гран-при, мы сможем завоевать очки, потому что нам это нужно, а наша машина это позволяет», — отметил Квят для пресс-релиза своей команды.