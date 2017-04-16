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16 апреля 2017, 21:51 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Сайнс-младший оштрафован на три места на старте Гран-при России

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший получил штраф за столкновение с Лэнсом Строллом на Гран-при Бахрейна.

Немецкий пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 Феррари Себастьян Феттель стал победителем гонки Гран-при Бахрейна. Увеличить
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На следующем этапе Формулы-1 в России испанец лишится трёх мест на стартовой решётке.

Сайнс столкнулся со Строллом, пытаясь обогнать его в повороте после того, как выехал из боксов.

«Сайнс сделал слишком оптимистичную попытку обогнать Стролла в повороте, в то время как Стролл придерживался обычной гоночной траектории», — пояснили свои действия стюарды.

Из-за аварии оба пилота сошли с дистанции.
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