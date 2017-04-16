Сайнс-младший оштрафован на три места на старте Гран-при России
Пилот «Торо Россо» Карлос
Сайнс-младший получил штраф за столкновение с Лэнсом Строллом на Гран-при Бахрейна.
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На следующем этапе Формулы-1 в России испанец лишится трёх мест на стартовой решётке.
Сайнс столкнулся со Строллом, пытаясь обогнать его в повороте после того, как выехал из боксов.
«Сайнс сделал слишком оптимистичную попытку обогнать Стролла в повороте, в то время как Стролл придерживался обычной гоночной траектории», — пояснили свои действия стюарды.
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