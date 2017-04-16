Сайнс-младший оштрафован на три места на старте Гран-при России

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На следующем этапе Формулы-1 в России испанец лишится трёх мест на стартовой решётке.



Сайнс столкнулся со Строллом, пытаясь обогнать его в повороте после того, как выехал из боксов.



«Сайнс сделал слишком оптимистичную попытку обогнать Стролла в повороте, в то время как Стролл придерживался обычной гоночной траектории», — пояснили свои действия стюарды.



Из-за аварии оба пилота сошли с дистанции.