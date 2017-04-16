Берни Экклстоун: Меня так повысили в «Формуле-1», что я не понимаю, что происходит

Во время «Гран-при Бахрейна» Экклстоун впервые появился в паддоке после продажи «Формулы-1» американской компании Liberty Media.

— Я был повышен с поста главного руководителя до гораздо более высокой должности, — цитирует ВВС Экклстоуна. — Так высоко, что даже не могу понять, что происходит. Люди не понимают, что я еще остаюсь в компании. Это не изменилось. Дело не в том, как все складывается. Нужно просто работать, делать то, что ты можешь. Нужно жить с тем, что имеешь.

Новые владельцы потому купили «Формулу-1», что считают, будто я не очень хорошо поработал. Они хотят сделать эту работу лучше. Наверное, сделают. Они купили проект и должны сделать так, чтобы он работал. Будет ли введен платный доступ за трансляции? Не знаю. Я бы этого не сделал, но новые владельцы разбираются в телевизионном бизнесе.