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https://sport.mail.ru/news/formula1/29447456/
16 апреля 2017, 21:35 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Берни Экклстоун: Меня так повысили в «Формуле-1», что я не понимаю, что происходит

Бывший генеральный промоутер «Формулы-1» Берни Экклстоун считает, что новое руководство «Королевских гонок» не хочет видеть его в управлении проектом, хотя назначило его почетным руководителем.

Во время «Гран-при Бахрейна» Экклстоун впервые появился в паддоке после продажи «Формулы-1» американской компании Liberty Media.

— Я был повышен с поста главного руководителя до гораздо более высокой должности, — цитирует ВВС Экклстоуна. — Так высоко, что даже не могу понять, что происходит. Люди не понимают, что я еще остаюсь в компании. Это не изменилось. Дело не в том, как все складывается. Нужно просто работать, делать то, что ты можешь. Нужно жить с тем, что имеешь.

Новые владельцы потому купили «Формулу-1», что считают, будто я не очень хорошо поработал. Они хотят сделать эту работу лучше. Наверное, сделают. Они купили проект и должны сделать так, чтобы он работал. Будет ли введен платный доступ за трансляции? Не знаю. Я бы этого не сделал, но новые владельцы разбираются в телевизионном бизнесе.
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