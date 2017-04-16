Сайнс-младший: Стролл меня просто не видел, такое бывает раз в год

«Я выезжал из боксов и неожиданно увидел, что Лэнс занял очень широкую траекторию. Я подумал, что он оставляет мне место, ведь он не блокировал колёса и входил в поворот под контролем. А потом он внезапно поехал на внутреннюю линию, будто меня там не было. Думаю, он меня просто не видел, иначе оставил бы немного места. Такое бывает раз в год. Случайности всегда будут», — приводит слова Сайнса-младшего Crash.