Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/29447447/
16 апреля 2017, 21:22 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Сайнс-младший: Стролл меня просто не видел, такое бывает раз в год

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший не стал винить Лэнса Стролла за их столкновение на Гран-при Бахрейна, закончившееся сходом для обоих.

«Я выезжал из боксов и неожиданно увидел, что Лэнс занял очень широкую траекторию. Я подумал, что он оставляет мне место, ведь он не блокировал колёса и входил в поворот под контролем. А потом он внезапно поехал на внутреннюю линию, будто меня там не было. Думаю, он меня просто не видел, иначе оставил бы немного места. Такое бывает раз в год. Случайности всегда будут», — приводит слова Сайнса-младшего Crash.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Вольф: Из-за проблем с генератором не удавалось снизить давление в шинах Боттаса

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал итоги гонки Гран-при Бахрейна Формулы-1, в которой победу одержал пилот «Феррари» Себастьян Феттель, а его подопечные Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас стали вторым и третьим соответственно.
Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!