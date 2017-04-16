Вольф: Из-за проблем с генератором не удавалось снизить давление в шинах Боттаса

«У нас были проблемы с генератором, и никак не получалось уменьшить давление в шинах Валттери. Поэтому оно было выше на несколько фунтов на квадратный дюйм, и мы не могли вернуть прежнюю скоростью. Мы стараемся не вмешиваться в гонку, но иногда приходится принимать решение, которое для одного из пилотов делает гонку не лучшей. Иногда нужно выбирать между тем, чтобы проиграть, или потенциально выиграть, приняв при этом не самое приятное решение.



Я даже не хочу обсуждать борьбу за титул, потому что прошло только три гонки. Не хочу отвечать на эти вопросы. Я только что закончил гонку, дайте мне немного расслабиться», — приводит слова Вольфа BBC.