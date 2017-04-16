Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/29447442/
16 апреля 2017, 21:22 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Вольф: Из-за проблем с генератором не удавалось снизить давление в шинах Боттаса

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал итоги гонки Гран-при Бахрейна Формулы-1, в которой победу одержал пилот «Феррари» Себастьян Феттель, а его подопечные Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас стали вторым и третьим соответственно.

«У нас были проблемы с генератором, и никак не получалось уменьшить давление в шинах Валттери. Поэтому оно было выше на несколько фунтов на квадратный дюйм, и мы не могли вернуть прежнюю скоростью. Мы стараемся не вмешиваться в гонку, но иногда приходится принимать решение, которое для одного из пилотов делает гонку не лучшей. Иногда нужно выбирать между тем, чтобы проиграть, или потенциально выиграть, приняв при этом не самое приятное решение.

Я даже не хочу обсуждать борьбу за титул, потому что прошло только три гонки. Не хочу отвечать на эти вопросы. Я только что закончил гонку, дайте мне немного расслабиться», — приводит слова Вольфа BBC.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!