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Третья гонка подряд в текущем сезоне «Формулы-1» прошла под знаком противостояния «Феррари» и «Мерседеса». Себастьян Феттель вновь обыграл Льюиса Хэмилтона, причем британец сам испортил себе гонку, а затем героически пытался совершить невозможное. Примерно то же самое можно сказать и про Даниила Квята, который доехал до финиша, но за пределами очковой десятки.

БЕЗУПРЕЧНЫЙ ФЕТТЕЛЬ

Феттель в Бахрейне стартовал с третьего места, но сразу со старта прошёл Хэмилтона и устремился за впервые в карьере ушедшим в гонку с поула Валттери Боттасом. Немец пытался атаковать финна, постоянно показывал себя в зеркалах лидера, но в итоге первым из всей лидирующей группы свернул в боксы за свежим комплектом резины. Произошло это на десятом круге, и именно этот маневр оказался решающее влияние на ход всей гонки.

Правда, ни сам Феттель, ни его команда в тот момент не думали, что сделали что-то необыкновенное. Но следом за лидером «Феррари» в боксы стали сворачивать и другие, выезжать на свежей резине, атаковать. Как, например, Макс Ферстаппен, на свежих покрышках не проехавший и круга: отказ задних тормозов и гонка для молодого голландца завершилась после контакта с отбойником.

Почти сразу после того, как желтые флаги были сняты, на трассу выехал автомобиль безопасности. Причиной стало столкновение в первом повороте между Карлосом Сайнсом и Лэнсом Строллом. Оба гонщика сразу после аварии обвиняли друг друга, но закончилось все для испанца и канадца одинаково — сходом.

Под пейс-каром в боксы отправились практически все, и в этот момент Хэмилтон переиграл. Он ехал вторым вслед за Боттасом и вынужден был ехать в боксы вслед за напарником. Чтобы выиграть хоть немного времени, британский гонщик резко сбросил скорость, чем вызвал недовольство ехавшего следом Дэна Риккьярдо и боксов «Ред Булл». Льюис в любом случае оказался позади Дэна, но потерял бы меньше без нарушений правил. Ведь стюарды после недолгого раздумья приняли решение наказать Хэмилтона 5-секундным штрафом.

Феттель же совершенно спокойно оказался впереди, так как необходимости заезжать в боксы у него не было. Свое лидерство четырехкратный чемпион мира не упустил до самого финиша, не испытав никаких проблем.

ХЭМИЛТОН В РЕЖИМЕ РАКЕТЫ

По большому счету, особой борьбы за места в первой тройке не было. Боттас шел вторым, пытался после рестарта обойти Феттеля — неудачно. А через пару кругов прекратил атаковать и достаточно быстро отстал на несколько секунд. Хэмилтон в борьбе с Риккьярдо сумел выйти на третье место, но к Боттасу не приближался.

Все изменилось после второго пит-стопа, который инженеры Хэмилтона оттянули до 41-го круга, когда до финиша оставалось 16 кругов. Получив использованный софт, Льюис просто помчался по трассе, штампуя лучшие круги. Он почти мгновенно сократил отставание от Боттаса, а затем неожиданно опередил финна в конце второго сектора — в довольно странном месте для обгона.

Получилось очень красиво, но при этом опасно — то ли Вальттери слишком сильно затормозил, пропуская вперед более быстрого напарника, то ли финн сам не ожидал, что Льюис будет обгонять именно в этом месте. До Феттеля в этот момент Хэмилтону было еще 14 секунд.

Трехкратный чемпион мира несся за четырехкратным, подгоняемый инженерами. Британец был зол на весь мир, даже сказал по радио, что не нужно его отвлекать, но винить мог только самого себя. Он проиграл на финише всего 6,5 секунды, но при этом бросил бороться за пару кругов до клетчатого флага, так как все уже ясно.

Феттель вновь стал единоличным лидером чемпионата, а Хэмилтон проигрывает ему семь очков. Боттас спокойно финишировал третьим. Но в споре между «Феррари» и «Мерседесом» так пока и не понятно, кто быстрее. Остальные места в первой десятке заняли Кими Райкконен, Риккьярдо, Фелипе Масса, Серхио Перес, Ромен Грожан, Нико Хюлькенберг и Себастьян Окон.

КВЯТ НЕ СПРАВИЛСЯ С ОБГОНАМИ

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал 12-м. Впервые в нынешнем сезоне он не смог в квалификации попасть в третий сегмент, показав 11-й результат, но при этом второй раз подряд Даниил стартовал выше напарника. Огромное желание проявить себя с самого старта помешало россиянину.

Он стартовал здорово, отыграл одну позицию, но в попытке обойти Грожана едва не потерял машину. Квят сумел удержать болид на трассе, но еще до окончания первого круга его настиг Сайнс. Борьба двух «Торо Россо» привела к еще одной острейшей ситуации для Даниила. Он едва не разбил машину, но вновь сумел удержаться, хотя откатился на последнее место.

В дальнейшем Квят не раз участвовал в острых моментах — дошло до столкновения с Джолионом Палмером, была острейшая борьба с Паскалем Верляйном на последних кругах. Но выше 12-го места подняться россиянину не удалось. Верляйн, кстати, провел первую гонку в сезоне и тут же финишировал 11-м. Немец пропустил две предыдущих гонки из-за стрессового перелома трех шейных позвонков, но теперь полностью восстановился.

Вновь не добрались до финиша пилоты «Макларен». Алонсо сошел за два круга до финиша из-за очередного отказа силовой установки «Хонда», а Стоффель Вандорн вообще не стартовал по тем же причинам. Как тут удивляться решению испанца вместо «Гран-при Монако» проехать «500 миль Индианаполиса»? Там у него будет гораздо больше шансов. А следующий этап чемпионата мира пройдет в Сочи. Гонка обещает быть ну очень жаркой.

ЧЕМПИОНАТ МИРА. 3-й этап. «Гран-при Бахрейна».

1. Феттель (Германия, «Феррари») — 1:33.53,374. 2. Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») — отставание 6,660. 3. Боттас (Финляндия, «Мерседес») — 20,397. 4. Райкконен (Финляндия, «Феррари») — 22,475. 5. Риккьярдо (Австралия, «Ред Булл») — 39,346. 6. Масса (Бразилия, «Уильямс») — 54,326. 7. Перес (Мексика, «Форс Индия») — 1.02,606. 8. Грожан (Франция, «Хаас») — 1.14,865. 9. Хюлькенберг (Германия, «Рено») — 1.20,188. 10. Окон (Франция, «Форс Индия») — 1.35,711. 11. Верляйн (Германия, «Заубер») — 1 круг. 12. КВЯТ (Россия, «Торо Россо») — 1 круг. 13. Палмер (Великобритания, «Рено») — 1 круг. 14. Алонсо (Испания, «Макларен») — вылет.

Не финишировали: Эрикссон (Швеция, «Заубер»), Сайнс (Испания, «Торо Россо»), Стролл (Канада, «Уильямс»), Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл»), Магнуссен (Дания, «Хаас»), Вандорн (Бельгия, «Макларен»).

ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ. 1. Феттель — 68 очков. 2. Хэмилтон — 61. 3. Боттас — 38. 4. Райкконен — 34. 5. Ферстаппен — 25. 6. Риккьярдо — 22. 7. Масса — 16. 8. Перес — 14. 9. Сайнс — 10. 10. Грожан — 4. 11. Магнуссен — 4. 12. Окон — 3. 13. Хюлькенберг — 2. 14. КВЯТ — 2….

КУБОК КОНСТРУКТОРОВ. 1. «Феррари» — 102. 2. «Мерседес» — 99. 3. «Ред Булл» — 47. 4. «Форс Индия» — 17. 5. «Уильямс» — 16. 6. «Торо Россо» — 12. 7. «Хаас» — 8. 8. «Рено» — 2. 9. «Заубер» — 0. 10. «Макларен» — 0.