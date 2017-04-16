Боттас: Для меня эта гонка была очень трудной

Финн финишировал на третьей позиции.



«Для меня эта гонка была очень трудной. Всю гонку я имел проблемы с темпом. На первом отрезке были проблемы с давлением в шинах, и на всех отрезках были проблемы с задними колёсами. Обидно, ведь мы целились намного выше. В целом это был мой лучший уик-энд в этой команде, но впереди будут ещё лучше», — приводит слова финского гонщика Sky Sports.