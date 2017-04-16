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16 апреля 2017, 20:55 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Боттас: Для меня эта гонка была очень трудной

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас признался, что Гран-при Бахрейна дался ему тяжело из-за проблем с резиной.

Немецкий пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 Феррари Себастьян Феттель стал победителем гонки Гран-при Бахрейна. Увеличить
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© Reuters

Финн финишировал на третьей позиции.

«Для меня эта гонка была очень трудной. Всю гонку я имел проблемы с темпом. На первом отрезке были проблемы с давлением в шинах, и на всех отрезках были проблемы с задними колёсами. Обидно, ведь мы целились намного выше. В целом это был мой лучший уик-энд в этой команде, но впереди будут ещё лучше», — приводит слова финского гонщика Sky Sports.
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