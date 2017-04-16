Боттас: Для меня эта гонка была очень трудной
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас признался, что
Гран-при Бахрейна дался ему тяжело из-за проблем с резиной.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
© Reuters
Финн финишировал на третьей позиции.
«Для меня эта гонка была очень трудной. Всю гонку я имел проблемы с темпом. На первом отрезке были проблемы с давлением в шинах, и на всех отрезках были проблемы с задними колёсами. Обидно, ведь мы целились намного выше. В целом это был мой лучший
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter