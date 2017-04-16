Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/29447297/
16 апреля 2017, 20:52 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Арривабене: «Феррари» показывает храбрость, решительность и немного сумасшествия

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Маурицио Арривабене прокомментировал победу Себастьяна Феттеля в Гран-при Бахрейна, где он опередил пилотов «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса, ставших вторым и третьим соответственно.

Немецкий пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 Феррари Себастьян Феттель стал победителем гонки Гран-при Бахрейна. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Reuters

«Мы счастливы, но что самое приятное — эта команда демонстрирует храбрость, решительность и немного сумасшествия. После квалификации предстоящая гонка представлялась очень трудной, но в пятницу мы прочитали темп. Способность брать на себя риск, а также те три качества в ДНК у “Феррари”, так что я счастлив», — приводит слова Арривабене Sky Sports.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Берни Экклстоун: Меня так повысили в «Формуле-1», что я не понимаю, что происходит

Бывший генеральный промоутер «Формулы-1» Берни Экклстоун считает, что новое руководство «Королевских гонок» не хочет видеть его в управлении проектом, хотя назначило его почетным руководителем.
Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!