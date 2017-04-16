Хэмилтон: Благодарю Боттаса за джентльменское поведение
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвёл итоги
Гран-при Бахрейна Формулы-1, где финишировал вторым.
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«Поздравляю Себа и благодарю Валттери за джентльменское поведение. Я изо всех сил пытался догнать, но был слишком далеко. Я сделал всё, что мог. “Феррари” прекрасно поработала, а мы соберёмся и вернёмся в борьбу. Потеря командных очков болезненна, но так сложилось», — цитирует Хэмилтона Sky Sports.
Также британец не стал спорить со своим наказанием за чрезмерное замедление на
«Это моя вина», — сказал Льюис.
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