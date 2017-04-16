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16 апреля 2017, 20:35 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон: Благодарю Боттаса за джентльменское поведение

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвёл итоги Гран-при Бахрейна Формулы-1, где финишировал вторым.

Немецкий пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 Феррари Себастьян Феттель стал победителем гонки Гран-при Бахрейна. Увеличить
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«Поздравляю Себа и благодарю Валттери за джентльменское поведение. Я изо всех сил пытался догнать, но был слишком далеко. Я сделал всё, что мог. “Феррари” прекрасно поработала, а мы соберёмся и вернёмся в борьбу. Потеря командных очков болезненна, но так сложилось», — цитирует Хэмилтона Sky Sports.

Также британец не стал спорить со своим наказанием за чрезмерное замедление на пит-лейне. Хэмилтон пытался не пустить Даниэля Риккардо вперёд, ожидая своей очереди на пит-стоп.

«Это моя вина», — сказал Льюис.
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