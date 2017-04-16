Хэмилтон: Благодарю Боттаса за джентльменское поведение

«Поздравляю Себа и благодарю Валттери за джентльменское поведение. Я изо всех сил пытался догнать, но был слишком далеко. Я сделал всё, что мог. “Феррари” прекрасно поработала, а мы соберёмся и вернёмся в борьбу. Потеря командных очков болезненна, но так сложилось», — цитирует Хэмилтона Sky Sports.



Также британец не стал спорить со своим наказанием за чрезмерное замедление на пит-лейне. Хэмилтон пытался не пустить Даниэля Риккардо вперёд, ожидая своей очереди на пит-стоп.



«Это моя вина», — сказал Льюис.