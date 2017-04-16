Феттель единолично возглавил зачёт Формулы-1, Квят — 13-й
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель стал единоличным лидером зачёта Формулы-1 после победы на
Гран-при Бахрейна.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Вторым идёт Льюис Хэмилтон. Третье место занимает Валттери Боттас.
Формула-1. Личный зачёт
1. Себастьян Феттель («Феррари») — 68 очков
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 61
3. Валттери Боттас («Мерседес») — 38
4. Кими Райкконен («Феррари») — 34
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 25
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 22
7. Фелипе Масса («Уильямс») — 16
8. Серхио Перес («Форс Индия») — 14
9. Карлос
10. Ромен Грожан («Хаас») — 4
11. Кевин Магнуссен («Хаас») — 4
12. Эстебан Окон («Форс Индия») — 3
13. Даниил Квят («Торо Россо») — 2
14. Нико Хюлькенберг («Рено») — 2.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter