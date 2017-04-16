Вторая победа Феттеля: «Феррари» возвращается в лидеры Формулы-1
Феттель одержал вторую победу в сезоне и вернул «Феррари» на первую строчку Кубка конструкторов. Для Квят закончил этап в Бахрейне 12-м.
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Старт: Боттас сохраняет позицию
Валттери Боттас блестяще среагировал на огни светофора и уверенно защитил
На четвёртое место с шестой позиции на старте пробился Макс Ферстаппен, оставивший позади Даниэля Риккардо и Фелипе Массу, а Кими Райкконен потерял разом две позиции и расположился на седьмой строчке. Неудачно стартовал и Даниил Квят. Сначала россиянин вылетел с трассы при борьбе с двумя соперниками одновременно, а затем вновь оказался в гравии и вернулся в гонку предпоследним.
К третьему кругу, когда Чарли Уайтинг разрешил использовать DRS, тройка лидеров держалась в полутора секундах, в то время как Ферстаппен отстал от Хэмилтона более чем на секунду и не мог задействовать элемент антикрыла. Феттель, тем временем, прессинговал Боттаса и постоянно маячил в зеркалах лидера гонки. Хэмилтон без видимых усилий держался третьим и следил за развитием событий.
Пока представители лидирующей группы готовились к первым атакам, позади активизировался Кими Райкконен. В первом повороте финн контратаковал Фелипе Массу и вышел на шестое место. От первой пятёрки Кими к этому моменту отстал уже на четыре секунды, но теперь получил шанс догнать гонщиков «Ред Булл».
К девятому кругу темп Льюиса Хэмилтона начал падать. Британец отстал от Боттаса с Феттелем и попал под прессинг Макса Ферстаппена. «Я быстрее, но застрял позади него», — передавал голландец команде. В то же время начали разрушаться шины на машине Боттаса, ему никак не удавалось оторваться от Феттеля и вся пятёрка лидеров держалась в пределах трёх секунд.
«Ред Булл» Ферстаппена остановился в довольно безопасном месте, но уже через несколько мгновений после столкновения с Сайнсом «Уильямс» Лэнса Стролла встал прямо на гоночном полотне. Для эвакуации машины судьи выпустили автомобиль безопасности, в режиме которого шины сменили остальные пилоты.
Так, в лидеры гонки вышел Себастьян Феттель, побывавший в боксах ещё до
Феттель закрепляет успех
Машина безопасности покинула трассу на 16-м круге. Боттас попал в «воздушный мешок» позади Феттеля, но в первом повороте атаковать не стал, а Хэмилтон уже на прямой поравнялся с Риккардо и отобрал у австралийца третье место. Боттас же провёл атаку на Феттеля в следующей связке, но немец выдавил преследователя наружу и сохранил лидерство. У Риккардо проблемы продолжились — «Ред Булл» явно потерял темп и вперёд сразу вышли Масса и Райкконен.
Феттель, отбившись от первой серии атак, оторвался от «Мерседесов» на две секунды. В этот момент судьи вынесли Льюису штраф: пять секунд за необоснованно медленный въезд на
Хэмилтон передал по радио, что не может обогнать Боттаса, но если бы его впереди не было, Льюис смог бы идти быстрее. «Мерседес» по этому поводу ничего не предпринял, однако и Валттери оторваться от напарника не мог, хотя шёл на более мягких шинах. На 27-м круге Хэмилтон и Боттас поменялись местами, и Льюис начал постепенно приближаться к Феттелю, который к тому моменту уехал уже на шесть секунд.
На второй
Второй отрезок Льюиса продолжался вплоть до 42-го круга. Затянувшийся на пять дополнительных секунд
«Скудерия» снова в лидерах
За десять кругов до финиша Хэмилтон догнал Боттаса и зрелищным манёвром отобрал у напарника второе место — последние круги финн проходил на секунду медленнее британца и при борьбе с ним особенно не сопротивлялся. Льюис помчался за Феттелем, британец отыгрывал по несколько десятых за круг. За пять кругов до финиша двух лидеров разделяли семь с половиной секунд. Но финишный спурт Хэмилтона не увенчался успехом: Феттель так и не подпустил преследователя на дистанцию атаки и уверенно сохранил лидерство до финиша. Хэмилтон закончил гонку вторым в шести секундах от немца, а Боттас занял третье место.
Кими Райкконен, прошедший на последнем отрезке Риккардо и Массу, завоевал четвёртое место — и пока это лучший результат финна в сезоне. Седьмое место занял Серхио Перес, а далее расположились Ромен Грожан, Нико Хюлькенберг и Эстебан Окон. Даниил Квят закончил гонку 12-м.
В общем зачёте Феттель вернулся в единоличные лидеры чемпионата и вновь на семь баллов опережает Хэмилтона. Боттас и Райкконен отыграли по одной позиции и теперь идут на третьем и четвёртом местах, а Макс Ферстаппен, впервые в сезоне оставшийся без очков, откатился на пятое место. У Квята
В Кубке конструкторов также лидирует «Феррари» — «Мерседес» откатился на втором месте и проигрывает три очка. «Ред Булл» закрепился на третьей строчке — «Форс Индия», ближайший преследователь австрийцев, отстаёт уже на 30 очков. Замыкает пятёрку сильнейших «Уильямс».
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