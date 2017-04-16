Вторая победа Феттеля: «Феррари» возвращается в лидеры Формулы-1

Старт: Боттас сохраняет позицию

Валттери Боттас блестяще среагировал на огни светофора и уверенно защитил поул-позицию. Льюис Хэмилтон вошёл в первый поворот бок о бок с финном, но Валттери и шедший за ним Себастьян Феттель находились на лучшей траектории и на выходе из виража британец был уже третьим.



На четвёртое место с шестой позиции на старте пробился Макс Ферстаппен, оставивший позади Даниэля Риккардо и Фелипе Массу, а Кими Райкконен потерял разом две позиции и расположился на седьмой строчке. Неудачно стартовал и Даниил Квят. Сначала россиянин вылетел с трассы при борьбе с двумя соперниками одновременно, а затем вновь оказался в гравии и вернулся в гонку предпоследним.



К третьему кругу, когда Чарли Уайтинг разрешил использовать DRS, тройка лидеров держалась в полутора секундах, в то время как Ферстаппен отстал от Хэмилтона более чем на секунду и не мог задействовать элемент антикрыла. Феттель, тем временем, прессинговал Боттаса и постоянно маячил в зеркалах лидера гонки. Хэмилтон без видимых усилий держался третьим и следил за развитием событий.



Пока представители лидирующей группы готовились к первым атакам, позади активизировался Кими Райкконен. В первом повороте финн контратаковал Фелипе Массу и вышел на шестое место. От первой пятёрки Кими к этому моменту отстал уже на четыре секунды, но теперь получил шанс догнать гонщиков «Ред Булл».

Сэйфти-кар для Себа

К девятому кругу темп Льюиса Хэмилтона начал падать. Британец отстал от Боттаса с Феттелем и попал под прессинг Макса Ферстаппена. «Я быстрее, но застрял позади него», — передавал голландец команде. В то же время начали разрушаться шины на машине Боттаса, ему никак не удавалось оторваться от Феттеля и вся пятёрка лидеров держалась в пределах трёх секунд.

Пит-стопы начались на десятом круге — в боксы первым неожиданно отправился Феттель. Кругом позже в «Ред Булл» сменили шины на болиде Ферстаппена, но стоило голландцу вернуться на трассу, как на его болиде отказали тормоза. Макс с заблокированными колёсами проехал мимо поворота и уткнулся в отбойник.

«Ред Булл» Ферстаппена остановился в довольно безопасном месте, но уже через несколько мгновений после столкновения с Сайнсом «Уильямс» Лэнса Стролла встал прямо на гоночном полотне. Для эвакуации машины судьи выпустили автомобиль безопасности, в режиме которого шины сменили остальные пилоты.



Так, в лидеры гонки вышел Себастьян Феттель, побывавший в боксах ещё до сэйфти-кара. Валттери Боттас вернулся на трассу только вторым, а Льюис Хэмилтон, потерявший на пит-лейне пару секунд, пропустил Даниэля Риккардо и откатился на четвёртое место. На пятое и шестое места вышли Масса и Райкконен. Нико Хюлькенберг на «Рено», тем временем, вернулся на седьмую строчку.

Феттель закрепляет успех

Машина безопасности покинула трассу на 16-м круге. Боттас попал в «воздушный мешок» позади Феттеля, но в первом повороте атаковать не стал, а Хэмилтон уже на прямой поравнялся с Риккардо и отобрал у австралийца третье место. Боттас же провёл атаку на Феттеля в следующей связке, но немец выдавил преследователя наружу и сохранил лидерство. У Риккардо проблемы продолжились — «Ред Булл» явно потерял темп и вперёд сразу вышли Масса и Райкконен.

Феттель, отбившись от первой серии атак, оторвался от «Мерседесов» на две секунды. В этот момент судьи вынесли Льюису штраф: пять секунд за необоснованно медленный въезд на пит-лейне. Хэмилтону тогда пришлось оттормаживать пелотон, чтобы не потерять много позиций в ожидании остановки Боттаса.

Хэмилтон передал по радио, что не может обогнать Боттаса, но если бы его впереди не было, Льюис смог бы идти быстрее. «Мерседес» по этому поводу ничего не предпринял, однако и Валттери оторваться от напарника не мог, хотя шёл на более мягких шинах. На 27-м круге Хэмилтон и Боттас поменялись местами, и Льюис начал постепенно приближаться к Феттелю, который к тому моменту уехал уже на шесть секунд.



На второй пит-стоп первым из числа лидеров на 30-м круге отправился Боттас — финн перешёл на «софт». Феттель оставался на трассе до 34-го и вернулся в гонку в шести секундах впереди Валттери. Хэмилтон держался дольше всех, чтобы создать отрыв от середняков и после пяти добавленных штрафом секунд не оказаться в глубоком трафике.



Второй отрезок Льюиса продолжался вплоть до 42-го круга. Затянувшийся на пять дополнительных секунд пит-стоп отбросил британца на 20 секунд от лидеров. Хэмилтон занял третье место, в десяти секундах позади Боттаса. Гонку же снова возглавил Себастьян Феттель, который, в свою очередь, «вёз» Валттери ещё десять секунд.