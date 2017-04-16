Феттель: Боттас не допускал ошибок, а Хэмилтон представлял небольшую угрозу

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«Прекрасный день. Всё благодаря командным усилиям. Я со старта понял, что мы очень быстры. Валттери не допускал ошибок. Мы решили подсидеть его, и это сработало. Я был удивлён, что оказался впереди всех, так как думал, что потерял преимущество из-за сейфти-кара. В конце Льюис представлял небольшую угрозу, но машина работала фантастически», — приводит слова немецкого пилота, сказанные после финиша, Sky Sports.