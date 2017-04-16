Феттель: Боттас не допускал ошибок, а Хэмилтон представлял небольшую угрозу
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал свою победу на
Гран-при Бахрейна Формулы-1.
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«Прекрасный день. Всё благодаря командным усилиям. Я со старта понял, что мы очень быстры. Валттери не допускал ошибок. Мы решили подсидеть его, и это сработало. Я был удивлён, что оказался впереди всех, так как думал, что потерял преимущество
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