Гонщик «Формулы-1» Феттель выиграл Гран-при Бахрейна, Квят — 12-й
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Немецкий пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Феррари» Себастьян Феттель стал победителем гонки
Гран-при Бахрейна.
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Вторым финишировал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, тройку лидеров замкнул его партнер по команде финн Валттери Боттас.
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал 12-м, его партнер по команде испанец Карлос
Следующий этап пройдет в Сочи с 28 по 30 апреля.
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