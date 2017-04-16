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16 апреля 2017, 19:57 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

Гонщик «Формулы-1» Феттель выиграл Гран-при Бахрейна, Квят — 12-й

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Немецкий пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Феррари» Себастьян Феттель стал победителем гонки Гран-при Бахрейна.

Гонщик Формулы-1 Феттель выиграл Гран-при Бахрейна Квят — 12-й - Фото 1 Увеличить
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Вторым финишировал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, тройку лидеров замкнул его партнер по команде финн Валттери Боттас.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал 12-м, его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший сошел с дистанции из-за аварии на трассе.

Следующий этап пройдет в Сочи с 28 по 30 апреля.
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Новости Формулы-1

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