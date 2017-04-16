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16 апреля 2017, 19:50 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Фернандо Алонсо: Я никогда не гонялся с такой малой мощностью двигателя!

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо в очередной раз пожаловался на мощность двигателя «Хонды» во время гонки «Гран-при Бахрейна».

Поводом для критики стало то, как его обогнали Джолион Палмер и Даниил Квят.

— Я еще никогда не гонялся с такой малой мощностью двигателя! — прокричал своему инженеру по радио Алонсо. — Они были в 300 метрах позади, и вот уже обошли меня.

Напомним, Алонсо не впервые жалуется на мощность мотора «Хонды». В 2015 году он так же воскликнул, что у «Макларена» двигатель для команды GP2.
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