Фернандо Алонсо: Я никогда не гонялся с такой малой мощностью двигателя!

Поводом для критики стало то, как его обогнали Джолион Палмер и Даниил Квят.

— Я еще никогда не гонялся с такой малой мощностью двигателя! — прокричал своему инженеру по радио Алонсо. — Они были в 300 метрах позади, и вот уже обошли меня.

Напомним, Алонсо не впервые жалуется на мощность мотора «Хонды». В 2015 году он так же воскликнул, что у «Макларена» двигатель для команды GP2.