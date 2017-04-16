Ферстаппен вылетел с трассы из-за отказа тормозов, а Стролл и Сайнс завершили гонку из-за столкновения
Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен на 12-м круге гонки «Гран-при Бахрейна» вылетел с трассы.
Голландец шел в лидирующей группе, но после смены шин и возвращения на трассу покинул гонку. На прямой он заблокировал переднее правое колесо, но проскочил мимо поворота и укатился в отбойник. Сразу после вылета Ферстаппен сказал, что у него отказали тормоза.
Кругом позднее в первом повороте трассы столкнулись Лэнс Стролл и Карлос
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