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16 апреля 2017, 18:41 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Ферстаппен вылетел с трассы из-за отказа тормозов, а Стролл и Сайнс завершили гонку из-за столкновения

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен на 12-м круге гонки «Гран-при Бахрейна» вылетел с трассы.

Голландец шел в лидирующей группе, но после смены шин и возвращения на трассу покинул гонку. На прямой он заблокировал переднее правое колесо, но проскочил мимо поворота и укатился в отбойник. Сразу после вылета Ферстаппен сказал, что у него отказали тормоза.

Кругом позднее в первом повороте трассы столкнулись Лэнс Стролл и Карлос Сайнс-младший. Пилоты «Уильямса» и «Торо Россо» завершили гонку, обвинив друг друга в столкновении. Эти аварии спровоцировали появление машины безопасности на трассе.
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