Ферстаппен вылетел с трассы из-за отказа тормозов, а Стролл и Сайнс завершили гонку из-за столкновения

Голландец шел в лидирующей группе, но после смены шин и возвращения на трассу покинул гонку. На прямой он заблокировал переднее правое колесо, но проскочил мимо поворота и укатился в отбойник. Сразу после вылета Ферстаппен сказал, что у него отказали тормоза.

Кругом позднее в первом повороте трассы столкнулись Лэнс Стролл и Карлос Сайнс-младший. Пилоты «Уильямса» и «Торо Россо» завершили гонку, обвинив друг друга в столкновении. Эти аварии спровоцировали появление машины безопасности на трассе.