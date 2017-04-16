Marca: Алонсо ведет переговоры с «Порше» об участии в гонке «24 часа Ле-Мана» в 2018 году

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В четверг двукратный чемпион мира Алонсо объявил, что пропустит Гран-при Монако ради участия в знаменитой гонке чемпионата Indycar «Инди 500». Испанец объяснил это решение тем, что хочет выиграть «Тройную корону» автоспорта.

Чтобы завоевать «Тройную корону», гонщику за карьеру необходимо выиграть Гран-при Монако, «Инди 500» и «24 часа Ле-Мана». За всю историю это удавалось только одному гонщику — британцу Грэму Хиллу.

«Порше» является одной из самых титулованных команд в истории гонки «24 часа Ле-Мана». Она побеждала в марафоне 18 раз. В 2015 году в ее составе легендарную гонку выиграл другой пилот «Формулы-1» немец Нико Хюлькенберг.