Marca: Алонсо ведет переговоры с «Порше» об участии в гонке «24 часа Ле-Мана» в 2018 году
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Испанский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Макларен» испанец Фернандо Алонсо ведет переговоры с командой чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) «Порше» о выступлении в «24 часах Ле-Мана» в 2018 году. Об этом сообщает испанское издание Marca.
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«Порше» является одной из самых титулованных команд в истории гонки «24 часа Ле-Мана». Она побеждала в марафоне 18 раз. В 2015 году в ее составе легендарную гонку выиграл другой пилот «Формулы-1» немец Нико Хюлькенберг.
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