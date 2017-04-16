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16 апреля 2017, 15:54 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

Marca: Алонсо ведет переговоры с «Порше» об участии в гонке «24 часа Ле-Мана» в 2018 году

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Испанский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Макларен» испанец Фернандо Алонсо ведет переговоры с командой чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) «Порше» о выступлении в «24 часах Ле-Мана» в 2018 году. Об этом сообщает испанское издание Marca.

В четверг двукратный чемпион мира Алонсо объявил что пропустит <nobr>Гран-при </nobr>Монако ради участия в знаменитой гонке чемпионата Indycar Инди 500 Увеличить
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В четверг двукратный чемпион мира Алонсо объявил, что пропустит Гран-при Монако ради участия в знаменитой гонке чемпионата Indycar «Инди 500». Испанец объяснил это решение тем, что хочет выиграть «Тройную корону» автоспорта.

Чтобы завоевать «Тройную корону», гонщику за карьеру необходимо выиграть Гран-при Монако, «Инди 500» и «24 часа Ле-Мана». За всю историю это удавалось только одному гонщику — британцу Грэму Хиллу.

«Порше» является одной из самых титулованных команд в истории гонки «24 часа Ле-Мана». Она побеждала в марафоне 18 раз. В 2015 году в ее составе легендарную гонку выиграл другой пилот «Формулы-1» немец Нико Хюлькенберг.
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