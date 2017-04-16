Масса: Не понимаю, почему Баттон не будет принимать участия в тестах

«Здорово, что он вернулся. Он отличный пилот. Я был уверен, что “Макларен” выберет его. Для такой трассы, как в Монако, нужен парень с опытом, так что знал, что они выберут Дженсона. Единственное чего я не могу понять, почему он не будет принимать участие в тестах на следующей неделе.



Если бы у нас были те же машины, что и в прошлом году, то это одно дело. Но в новом сезоне в Формуле-1 совершенно другие болиды. Если симулятор так хорош, то почему большинство ведущих пилотов не пользуются им. Будь я на месте Баттона, я бы тестировал машину всю неделю», — приводит слова бразильца Autosport.