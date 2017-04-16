Хорнер: Данные, полученные с помощью CFD, не коррелируют с данными на трассе
Советник «Ред Булл» Хельмут Марко и руководитель конюшни Кристиан Хорнер заявили, что проблема болида определена, на протяжении первых этапов чемпионата команда страдает от получения недостоверных данных.
«Мы поняли нашу проблему с шасси, но нам нужно подождать решения этого вопроса до приезда в Барселону», — заявил Марко.
Хорнер утверждает, что впервые за долгое время данные, полученные с помощью CFD и аэродинамического тоннеля, не коррелируют с реальными данными на трассе, а также сетует на недостаток прижимной силы, об этом сообщает Grandprix.
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