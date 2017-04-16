«О планах на следующий год я подумаю после лета. Определённо, я хочу выигрывать. Я здесь для побед. Больше никаких пятых или шестых мест. Я думаю, что с точки зрения пилотирования болида я нахожусь на лучшем этапе своей карьеры, так что на следующий сезон у меня лишь одна цель — бороться за титул», — приводит слова испанца F1i.



Вчера сообщалось, что менеджер Алонсо провёл переговоры с руководством «Рено» по вопросу возвращения пилота в эту команду.