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16 апреля 2017, 14:21 | Авто/мото: Формула-1 | «Газета.Ру»

Пилоты «Формулы-1» Квят и Риккьярдо поздравили всех с праздником Пасхи

Пилоты «Торо Россо» россиянин Даниил Квят и австралиец Даниэль Риккьярдо 16 апреля поздравили всех с праздником Пасхи.

Пилоты «Торо Россо» россиянин Даниил Квят и австралиец Даниэль Риккьярдо 16 апреля поздравили всех с праздником Пасхи.

Фотография обоих пилотов с посланием «Happy Easter» (Счастливой Пасхи!) размещена в твиттере «Торо Россо».

Ранее Даниил Квят занял 11-ю позицию в квалификации Гран-при Бахрейна «Формулы-1».
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