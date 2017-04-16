Пилоты «Формулы-1» Квят и Риккьярдо поздравили всех с праздником Пасхи
Пилоты «Торо Россо» россиянин Даниил Квят и австралиец Даниэль Риккьярдо 16 апреля поздравили всех с праздником Пасхи.
Пилоты «Торо Россо» россиянин Даниил Квят и австралиец Даниэль Риккьярдо 16 апреля поздравили всех с праздником Пасхи.
Фотография обоих пилотов с посланием «Happy Easter» (Счастливой Пасхи!) размещена в твиттере «Торо Россо».
Ранее Даниил Квят занял 11-ю позицию в квалификации
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