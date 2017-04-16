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16 апреля 2017, 13:27 | Авто/мото: Формула-1 | РБК-Спорт

Квят извинился перед командой за неудачу в квалификации Гран-при Бахрейна

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят извинился перед командой за провал в квалификации Гран-при Бахрейна. Из-за допущенной ошибки россиянин не смог попасть в десятку сильнейших.

Российский пилот <span class=error>Toro</span> Rosso Даниил <span class=error>Квят</span> извинился перед командой за провал в квалификации <nobr>Гран-при </nobr>Бахрейна. <nobr>Из-за </nobr>допущенной ошибки россиянин не смог попасть в десятку сильнейших. Увеличить
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В квалификации Квят занял одиннадцатое место и не пробился в финальный сегмент заездов. Его партнер по Toro Rosso Карлос Сайнс-младший выбыл после первого сегмента квалификации и занял 16-е место.

«Это была очередная очень плотная квалификационная сессия и мы были очень близки к третьему сегменту. К сожалению, я допустил ошибку и неправильно вошел в поворот на быстрейшем круге во втором сегменте. Хотел извиниться перед всеми ребятами, они заслужили того, чтобы быть в девятке», — цитирует Квята пресс-служба Toro Rosso.

В квалификациях двух первых гонок сезона, Гран-при Австралии и Гран-при Китая, Квят занимал девятое место. В общем зачете он идет на одиннадцатом месте — в Мельбурне он набрал два очка, а в Шанхае вылетел с трассы. В Бахрейне он планирует улучшить свой результат.

«Как бы там ни было, машина совершенно конкурентоспособна, что радует. Мы сделали шаг вперед по сравнению со вчерашним днем и я уверен в машине. Если бы я сделал “чистый круг”, мы бы пробились в третий сегмент квалификации. В гонке мы будем стартовать одиннадцатыми, и с точки зрения стратегии это удачно, потому что мы сможем выбирать, какие шины ставить на старт гонки. Поборемся за очки», — заключил Квят.

Гран-при Бахрейна состоится в 18:00 по московскому времени в воскресенье, 16 апреля. С поула в этой гонке будет стартовать новичок Mercedes Валттери Боттас. Второе место на стартовой решетке займет его коллега Льюис Хэмилтон. Лидер чемпионата, пилот Ferrari Себастьян Феттель, начнет гонку с третьего места.
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