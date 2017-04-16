Квят извинился перед командой за неудачу в квалификации Гран-при Бахрейна
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят извинился перед командой за провал в квалификации
Гран-при Бахрейна. Из-за допущенной ошибки россиянин не смог попасть в десятку сильнейших.
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В квалификации Квят занял одиннадцатое место и не пробился в финальный сегмент заездов. Его партнер по Toro Rosso Карлос
«Это была очередная очень плотная квалификационная сессия и мы были очень близки к третьему сегменту. К сожалению, я допустил ошибку и неправильно вошел в поворот на быстрейшем круге во втором сегменте. Хотел извиниться перед всеми ребятами, они заслужили того, чтобы быть в девятке», — цитирует Квята
В квалификациях двух первых гонок сезона,
«Как бы там ни было, машина совершенно конкурентоспособна, что радует. Мы сделали шаг вперед по сравнению со вчерашним днем и я уверен в машине. Если бы я сделал “чистый круг”, мы бы пробились в третий сегмент квалификации. В гонке мы будем стартовать одиннадцатыми, и с точки зрения стратегии это удачно, потому что мы сможем выбирать, какие шины ставить на старт гонки. Поборемся за очки», — заключил Квят.
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