Лауда: Поул Боттаса доказал, что мы сделали правильный выбор
Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса» Ники Лауда прокомментировал победу Валттери Боттаса на квалификации
Гран-при Бахрейна.
«Я очень счастлив, потому что мы тяжело сражались за то, чтобы получить Боттаса. Его победа в квалификации доказала, что мы сделали правильный выбор. Боттас сделал фантастическую работу. Второе место Хэмилтона значит лишь то, что “Феррари” уже позади, и я очень доволен результатом.
Мы не делали никаких обновлений, всё дело в трассе. Я рад за команду», — приводит слова Лауды Crash.
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