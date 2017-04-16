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https://sport.mail.ru/news/formula1/29444842/
16 апреля 2017, 13:25 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Лауда: Поул Боттаса доказал, что мы сделали правильный выбор

Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса» Ники Лауда прокомментировал победу Валттери Боттаса на квалификации Гран-при Бахрейна.

«Я очень счастлив, потому что мы тяжело сражались за то, чтобы получить Боттаса. Его победа в квалификации доказала, что мы сделали правильный выбор. Боттас сделал фантастическую работу. Второе место Хэмилтона значит лишь то, что “Феррари” уже позади, и я очень доволен результатом.

Мы не делали никаких обновлений, всё дело в трассе. Я рад за команду», — приводит слова Лауды Crash.
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