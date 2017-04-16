Падди Лоу: Лэнс должен во всем разобраться сам

— Такое впечатление, что в условиях жары в квалификации гонщикам Williams было сложно удерживать шины в рабочем диапазоне температур…

— Да, это правильная постановка вопроса, и особенно явно это проявилось в случае с Лэнсом Строллом. Даже опытным гонщикам приходится непросто, хотя они уже не один год работают с резиной Pirelli. Сложность ещё и в том, что это вроде движущейся мишени, ведь картина меняется не только с каждым днём, но и от сессии к сессии, поэтому гонщикам приходится полагаться на собственные ощущения, работая с резиной, приспосабливаясь к ситуации и наблюдая за работой других.

Именно так действовал Фелипе, а он очень опытный профессионал. Но новичкам, таким, как Лэнс, приходится сталкиваться с серьёзными трудностями. Я бы сказал, что правильно обращаться с шинами — скорее искусство, чем наука. Мы стараемся ему помогать, но это тот случай, когда гонщик должен во всём разобраться самостоятельно.

— Вас, вероятно, можно считать одним из создателей активной подвески, ведь вы занимались этими системами в Williams в конце 80-х и в начале 90-х. Вы до сих пор остаётесь приверженцем такой подвески, и похоже, что она может вернуться в Формулу 1, чтобы способствовать обгонам. Она действительно может помочь решить эту проблему?

— Во-первых, я бы не стал преувеличивать мою роль в создании активной подвески, в разные годы над ней работало много людей. Во-вторых, я не могу представить, что она может как-то существенно способствовать обгонам.

— Говорят, вопрос о её возможном возвращении обсуждался в декабре на совещании технических директоров…

— Но меня там не было… Хотя я знаю, что в своё время обсуждалась тема передних крыльев с изменяемым углом атаки — если помните, был период, когда гонщикам было разрешено самим его регулировать. Тогда регулируемые элементы передних крыльев появились с конкретной целью: это была попытка добиться более стабильного поведения машины, когда она следует в зоне турбулентности позади машины соперника. Такое крыло позволяло снизить недостаточную поворачиваемость, но на практике все использовали его не по назначению, а чтобы повысить скорость машины. После чего от таких крыльев отказались.

— Вы удивлены, что Red Bull выглядит не слишком убедительно, хотя зимой все говорили, что эта команда может сделать серьезный рывок вперёд за счёт эффективной аэродинамики?

— Нет, это меня не удивляет, потому что все команды работают очень напряжённо, во всех трудятся классные профессионалы, и лично я никогда не считал, что Red Bull удастся найти самые эффективные инженерные решения, когда вступал в силу новый технический регламент. Я знаю, что пресса много рассуждала на эту тему и подогревала общие ожидания, но для меня текущая расстановка сил не стала сюрпризом.

— Вы упомянули, что машина Renault довольно быстра в квалификации, но в гонках у этой команды не все складывается. В чём преимущество Williams по отношению к Renault, как вы считаете? У вас более эффективное шасси, или вы лучше работаете с шинами, или дело в двигателе?

— Не знаю, это один из вопросов, ответ на который всегда хочется найти, и мы будем его искать, но пока картина только начинает складываться. Надо, чтобы прошло побольше гонок, хотя пока складывается впечатление, что на длинных сериях кругов мы выглядим несколько лучше. Надеюсь, в завтрашнем Гран При нам удастся воспользоваться этим преимуществом.

Источник: f1news.ru.