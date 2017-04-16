Алонсо ожидал критики в связи с решением выступить на «Инди 500»
Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо признался, что ожидал критики в свой адрес после решения пропустить
Гран-при Монако ради выступления на «Инди 500».
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«Ещё до объявления этого решения мы в команде обсуждали, что этот шаг вызовет волну критики. Мы предполагали, что пилоты начнут говорить, что никогда бы не пропустили этап Формулы, а руководители команды никогда бы не отпустили своих гонщиков на «Инди 500».
Это нормальная реакция Формулы-1, потому что весь уикенд все говорили про «Инди», — приводит слова испанца Movistar.
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