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16 апреля 2017, 12:25 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Алонсо ожидал критики в связи с решением выступить на «Инди 500»

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо признался, что ожидал критики в свой адрес после решения пропустить Гран-при Монако ради выступления на «Инди 500».

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«Ещё до объявления этого решения мы в команде обсуждали, что этот шаг вызовет волну критики. Мы предполагали, что пилоты начнут говорить, что никогда бы не пропустили этап Формулы, а руководители команды никогда бы не отпустили своих гонщиков на «Инди 500».

Это нормальная реакция Формулы-1, потому что весь уикенд все говорили про «Инди», — приводит слова испанца Movistar.
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