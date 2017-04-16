Сироткин: На месте Алонсо ни за что бы не пропустил гонку Формулы-1
Резервный гонщик «Рено» Сергей Сироткин прокомментировал решение пилота «Макларена» Фернандо Алонсо пропустить выступление на
Гран-при Монако ради участия в гонке «Инди 500».
«Я бы ни за что не пропустил гонку Формулы-1. Сейчас для меня любая гонка Формулы-1 — это
Также Сироткин дал оценку инциденту на старте
«Очевидно, что он был не на своей позиции. По правилам ты обязан сделать всё, что можешь, чтобы твоя машина находилась в своей клетке. Но там не сказано, должна ли она находиться там полностью или одним колесом. Мне кажется, когда визуально заметно, что машина стоит откровенно криво, то
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