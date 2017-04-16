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16 апреля 2017, 10:39 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Сироткин: На месте Алонсо ни за что бы не пропустил гонку Формулы-1

Резервный гонщик «Рено» Сергей Сироткин прокомментировал решение пилота «Макларена» Фернандо Алонсо пропустить выступление на Гран-при Монако ради участия в гонке «Инди 500».

«Я бы ни за что не пропустил гонку Формулы-1. Сейчас для меня любая гонка Формулы-1 — это что-то особенное. В любом случае, я не пропустил бы Гран-при Монако. Если бы я участвовал в сезоне Ф-1, то без подготовки, без настроя поехать в “Инди”… Не знаю. Эту новость я узнал в самолёте перед посадкой. Где-то быстро прочитал — подумал, опять кто-то шутит. Когда сюда приехал, то смотрю: ого, все суетятся, это правда. Баттон как замена — самый логичный вариант», — передаёт слова россиянина корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.

Также Сироткин дал оценку инциденту на старте Гран-при Китая, когда пилот «Феррари» Себастьян Феттель начал гонку из-за пределов клетки.

«Очевидно, что он был не на своей позиции. По правилам ты обязан сделать всё, что можешь, чтобы твоя машина находилась в своей клетке. Но там не сказано, должна ли она находиться там полностью или одним колесом. Мне кажется, когда визуально заметно, что машина стоит откровенно криво, то какие-то незначительные штрафы всё-таки надо давать», — завершил Сироткин.
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