Хорнер: 2-й ряд стартовой решётки — максимум, на который мы могли рассчитывать
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился впечатлениями от квалификации
Гран-при Бахрейна, дав понять, что четвёртое место в ней Даниэля Риккардо — максимальный результат, на который могла рассчитывать команда на сегодняшний день.
«Даниэль сделал отличную работу, сумев вклиниться между дуэтом “Феррари”. Попадание на второй ряд стартовой решётки — максимум, на который мы бы могли рассчитывать здесь. Что касается выступления Макса, то он прогрессировал на протяжении сессии, к сожалению,
Как бы то ни было, он стартует с третьего ряда и имеет неплохие шансы в гонке. Наше отставание от лидеров сокращается на протяжении трёх этапов, и сегодняшнее наше выступление — хороший шаг вперёд», — приводит слова Хорнера официальный сайт команды.
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