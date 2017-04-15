Квят: Прощу прощения у команды, мы заслуживали старта в топ-10

«Это была ещё одна очень плотная квалификация, и мы были очень близки к финальному сегменту. К сожалению, я допустил ошибку на последнем повороте моего быстрейшего круга. Я прошу прощения у всей команды, они заслужили то, чтобы мы стартовали в топ-10.



Несмотря на это, машина способна быть там постоянно, и это не может не радовать. Мы сделали шаг вперёд по сравнению со вчерашним днём, и я чувствовал себя хорошо в болиде. У нас быстрая машина, и на чистом круге мы были бы в десятке», — приводит слова россиянина официальный сайт «Торо Россо».