Квят: Прощу прощения у команды, мы заслуживали старта в топ-10
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят, занявший на квалификации
Гран-при Бахрейна 11-е место, сказал, что команда постоянно способна попадать в топ-10.
«Это была ещё одна очень плотная квалификация, и мы были очень близки к финальному сегменту. К сожалению, я допустил ошибку на последнем повороте моего быстрейшего круга. Я прошу прощения у всей команды, они заслужили то, чтобы мы стартовали в топ-10.
Несмотря на это, машина способна быть там постоянно, и это не может не радовать. Мы сделали шаг вперёд по сравнению со вчерашним днём, и я чувствовал себя хорошо в болиде. У нас быстрая машина, и на чистом круге мы были бы в десятке», — приводит слова россиянина официальный сайт «Торо Россо».
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