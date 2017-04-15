Пилот «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна
МОСКВА, 15 апр —
Р-Спорт. Пилот команды «Формулы-1» «Мерседес» финн Вальттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна.
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Боттас показал время 1 минута 28,769 секунды. Вторым стал его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон (+0,023 секунды), третьим — пилот «Феррари» немец Себастьян Феттель (+0,478).
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят стал 11-м.
Гонка
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