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15 апреля 2017, 20:07 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Пилот «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна

МОСКВА, 15 апр — Р-Спорт. Пилот команды «Формулы-1» «Мерседес» финн Вальттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна.

Пилот Мерседеса Боттас выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна - Фото Увеличить
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Боттас показал время 1 минута 28,769 секунды. Вторым стал его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон (+0,023 секунды), третьим — пилот «Феррари» немец Себастьян Феттель (+0,478).

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят стал 11-м.

Гонка Гран-при Бахрейна пройдет в воскресенье.
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Гонщик «Ред Булл» Ферстаппен выиграл третью практику Гран-при Бахрейна, Квят — 10-й

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Голландский гонщик команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучший результат в третьей свободной практике Гран-при Бахрейна.
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