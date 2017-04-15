Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/29440446/
15 апреля 2017, 17:26 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

Гонщик «Ред Булл» Ферстаппен выиграл третью практику Гран-при Бахрейна, Квят — 10-й

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Голландский гонщик команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучший результат в третьей свободной практике Гран-при Бахрейна.

Лидеры чемпионата Хэмилтон и Ферстаппен показали второй и третий результат соответственно. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ферстаппен показал время 1 минута 32,194 секунды. Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал второй результат (+0,110), третьим стал немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель (+0,556).

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят показал 10-й результат (+1,550), его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший — девятый (+1,410).

Квалификация Гран-при Бахрейна состоится в субботу, начало в 18:00 мск.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
15 апреля

ЦСКА и "Ростов" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

"Ювентус" обыграл "Пескару" и упрочил лидерство в чемпионате Италии по футболу

Россиянин Дмитриев завоевал золото в спринте на ЧМ по велоспорту на треке