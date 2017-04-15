Гонщик «Ред Булл» Ферстаппен выиграл третью практику Гран-при Бахрейна, Квят — 10-й
МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Голландский гонщик команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучший результат в третьей свободной практике
Гран-при Бахрейна.
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Ферстаппен показал время 1 минута 32,194 секунды. Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал второй результат (+0,110), третьим стал немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель (+0,556).
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят показал 10-й результат (+1,550), его партнер по команде испанец Карлос
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