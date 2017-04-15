Ферстаппен — лучший на третьей практике «Гран-при Бахрейна»
Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен показал лучшее время на третьей тренировке «Гран-при Бахрейна».
Вторым стал британец Льюис Хэмилтон на «Мерседесе». Третье место занял немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель.
Россиянин Даниил Квят из «Торо Россо» показал десятое время.
«Гран-при Бахрейна»
Третья тренировка
1. Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл») — 1.32,194.
2. Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») — отставание 0,110.
3. Феттель (Германи, «Феррари») — 0,556.
4. Боттас (Финляндия, «Мерседес») — 0,560.
5. Райкконен (Финляндия, «Феррари») — 0,591….
10. КВЯТ (Россия, «Торо Россо») — 1,550.
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