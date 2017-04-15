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15 апреля 2017, 17:18 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Ферстаппен — лучший на третьей практике «Гран-при Бахрейна»

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен показал лучшее время на третьей тренировке «Гран-при Бахрейна».

Вторым стал британец Льюис Хэмилтон на «Мерседесе». Третье место занял немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель.

Россиянин Даниил Квят из «Торо Россо» показал десятое время.

«Гран-при Бахрейна»

Третья тренировка

1. Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл») — 1.32,194.

2. Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») — отставание 0,110.

3. Феттель (Германи, «Феррари») — 0,556.

4. Боттас (Финляндия, «Мерседес») — 0,560.

5. Райкконен (Финляндия, «Феррари») — 0,591….

10. КВЯТ (Россия, «Торо Россо») — 1,550.
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Новости Формулы-1

Гонщик «Ред Булл» Ферстаппен выиграл третью практику Гран-при Бахрейна, Квят — 10-й

Гонщик «Ред Булл» Ферстаппен выиграл третью практику Гран-при Бахрейна, Квят — 10-й

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Голландский гонщик команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучший результат в третьей свободной практике Гран-при Бахрейна.
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