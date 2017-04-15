Менеджер Алонсо провёл переговоры с «Рено»
Луис Гарсия Абад, менеджер пилота «Макларена» Фернандо Алонсо, провёл переговоры с руководителем «Рено» Сирилем Абитебулем по ходу
Гран-при Бахрейна, сообщает Auto Bild.
Французский коллектив рассчитывает вернуть в состав испанца, с которым выиграл два чемпионских титула.
«Рено» рассчитывает начать побеждать в следующем сезоне и побороться за чемпионский титул в 2019 году. Контракт Алонсо истекает грядущей зимой. Гонщик ранее заявил, что решение о своём будущем примет после летнего перерыва.
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