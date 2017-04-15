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15 апреля 2017, 14:56 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

ФИА потребовала от «Мерседеса» доказательств безопасности Т-крыльев

ФИА потребовала от «Мерседеса» доказательств безопасности Т-крыльев в преддверии третьей тренировки Гран-при Бахрейна.

После проблем во время пятничной тренировки, «Мерседес» ночью пытался укрепить конструкцию крыльев, чтобы не повторилась ситуация с их попаданием на трассу. Если технический делегат федерации Джо Бауэр останется недоволен надёжностью конструкции, ФИА попросит команду снять крылья с болидов, сообщает Motorsport.

В случае, если «Мерседес» оспорит решение федерации, дело будет передано стюардам.
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