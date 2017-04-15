ФИА потребовала от «Мерседеса» доказательств безопасности Т-крыльев
ФИА потребовала от «Мерседеса» доказательств безопасности
Т-крыльев в преддверии третьей тренировки Гран-при Бахрейна.
После проблем во время пятничной тренировки, «Мерседес» ночью пытался укрепить конструкцию крыльев, чтобы не повторилась ситуация с их попаданием на трассу. Если технический делегат федерации Джо Бауэр останется недоволен надёжностью конструкции, ФИА попросит команду снять крылья с болидов, сообщает Motorsport.
В случае, если «Мерседес» оспорит решение федерации, дело будет передано стюардам.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter