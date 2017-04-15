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15 апреля 2017, 13:07 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Уайтинг чуть не отменил старт Гран-при Китая из-за Феттеля

Гоночный директор ФИА Чарли Уайтинг рассказал, что хотел отменить старт Гран-при Китая из-за неверной позиции Себастьяна Феттеля на стартовой решётке.

Однако в случае отмены старта Феттелю пришлось бы стартовать с пит-лейна, и Уайтинг счёл такое наказание несоизмеримым с нарушением, сообщает Auto Motor und Sport.

Уайтинг передал дело Феттеля комиссионерам Формулы-1, но те также не пришли к единому мнению. Феттель излишне сместился влево на стартовой решётке в Шанхае, где был на второй позиции. На заседании пилотов он подвергся критике со стороны Льюиса Хэмилтона, Фернандо Алонсо и Фелипе Массы.
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