Уайтинг чуть не отменил старт Гран-при Китая из-за Феттеля
Гоночный директор ФИА Чарли Уайтинг рассказал, что хотел отменить старт
Гран-при Китая из-за неверной позиции Себастьяна Феттеля на стартовой решётке.
Однако в случае отмены старта Феттелю пришлось бы стартовать с
Уайтинг передал дело Феттеля комиссионерам Формулы-1, но те также не пришли к единому мнению. Феттель излишне сместился влево на стартовой решётке в Шанхае, где был на второй позиции. На заседании пилотов он подвергся критике со стороны Льюиса Хэмилтона, Фернандо Алонсо и Фелипе Массы.
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