«Не понимаю, зачем мы проводим первую тренировку в худшее время дня. На трассе в это время 60 градусов, эта пустая трата рабочего времени. Для пилотов это не проблема, но машине и шинам очень тяжело.



Пилотаж не приносит никакого удовольствия, шины плавятся, и ты скользишь. Если положить на асфальт шоколадку, она растает за минут — то же самое с шинами. В таких условиях ничего не изучишь — ко второй тренировке всё становится другим», — цитирует Хэмилтона Motorsport.