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15 апреля 2017, 12:58 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон: Первая тренировка в Бахрейне — пустая трата времени

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон раскритиковал проведение первой тренировки Гран-при Бахрейна в дневное время.

«Не понимаю, зачем мы проводим первую тренировку в худшее время дня. На трассе в это время 60 градусов, эта пустая трата рабочего времени. Для пилотов это не проблема, но машине и шинам очень тяжело.

Пилотаж не приносит никакого удовольствия, шины плавятся, и ты скользишь. Если положить на асфальт шоколадку, она растает за минут — то же самое с шинами. В таких условиях ничего не изучишь — ко второй тренировке всё становится другим», — цитирует Хэмилтона Motorsport.
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