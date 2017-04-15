Кристиан Хорнер: Алонсо выступит на «500 миль Идианаполиса»? Заку Брауну нужен психиатр

Испанец пропустит «Гран-при Монако».

— Алонсо переживает сейчас непростой период своей карьеры, — приводит Autosport слова Хорнера. — Для Брауна это проблема, поскольку его гонщик находится в депрессии, и нужно как-то постараться удержать его в команде.