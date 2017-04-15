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15 апреля 2017, 12:08 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Кристиан Хорнер: Алонсо выступит на «500 миль Идианаполиса»? Заку Брауну нужен психиатр

Руководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер назвал сумасшествием решение исполнительного директора «Макларена» Зака Брауна отправить пилота Фернандо Алонсо на гонку «500 миль Индианаполиса».

Испанец пропустит «Гран-при Монако».

— Алонсо переживает сейчас непростой период своей карьеры, — приводит Autosport слова Хорнера. — Для Брауна это проблема, поскольку его гонщик находится в депрессии, и нужно как-то постараться удержать его в команде.

В результате у него появилась идея отправить Алонсо в Индианаполис — вероятно, он сошел с ума. Это самая безумная гонка, которую я когда-либо видел. У Фернандо не будет никаких тестов. Он просто запрыгнет в машину и поедет. Так что, я думаю, Брауну стоит обратиться к психиатру.
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