Грожан: Пятница вышла солидной для «Хааса»

В обеих сессия француз показал девятый результат.



«День вышел весьма солидным. Было очень тепло, мы впервые оказались в таких условиях в этом году. Надо продолжать работать над машиной. Шинам явно тяжело на длинных отрезках. А квалификационный круг только один, так что ехать весело. Надеюсь, для квалификации мы ещё немного прибавим в скорости», — приводит слова Грожана пресс-служба команды.