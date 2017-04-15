Грожан: Пятница вышла солидной для «Хааса»
Пилот «Хааса» Ромен Грожан остался доволен тем, как прошли пятничные тренировки
Гран-при Бахрейна.
В обеих сессия француз показал девятый результат.
«День вышел весьма солидным. Было очень тепло, мы впервые оказались в таких условиях в этом году. Надо продолжать работать над машиной. Шинам явно тяжело на длинных отрезках. А квалификационный круг только один, так что ехать весело. Надеюсь, для квалификации мы ещё немного прибавим в скорости», — приводит слова Грожана
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