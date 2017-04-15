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15 апреля 2017, 11:36 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

У Райкконена возникли проблемы с силовой установкой

Технический директор «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал о проблемах, возникших с болидом Кими Райкконена во время практики «Гран-при Бахрейна».

Финн был вынужден сойти с трассы после того, как из задней части его автомобиля пошел дым.

— Очевидно, что на машине Райкконена возникли проблемы с силовой установкой, -приводит Autosport слова Бинотто. — В качестве меры предосторожности мы произвели замену перед второй тренировкой. Было важно убедиться, что Кими сможет провести сессию без проблем.

Нам еще предстоит узнать точную причину отказа. Мы проанализировали все детали и надеемся, что силовая установка будет пригодна для дальнейшей эксплуатации.
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