У Райкконена возникли проблемы с силовой установкой

Финн был вынужден сойти с трассы после того, как из задней части его автомобиля пошел дым.

— Очевидно, что на машине Райкконена возникли проблемы с силовой установкой, -приводит Autosport слова Бинотто. — В качестве меры предосторожности мы произвели замену перед второй тренировкой. Было важно убедиться, что Кими сможет провести сессию без проблем.

Нам еще предстоит узнать точную причину отказа. Мы проанализировали все детали и надеемся, что силовая установка будет пригодна для дальнейшей эксплуатации.