К. Уильямс: Стролл феноменально выступил в Китае, я за него не волнуюсь
Руководитель «Уильямса» Клэр Уильямс похвалила Лэнса Стролла за выступление на
Гран-при Китая и выразила уверенность в его способностях.
«Он пробился в Q3 со второй попытки, имея очень мало рабочего времени в пятницу. Думаю, это было феноменально. Людям нужно позволить его таланту говорить за него.
Но я за него и не волновалась. Я не переживаю, глядя на Лэнса, как бывало с другими новичками. Очень хочу посмотреть на его развитие по ходу сезона», — приводит слова Уильямс официальный сайт Формулы-1.
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