К. Уильямс: Стролл феноменально выступил в Китае, я за него не волнуюсь

«Он пробился в Q3 со второй попытки, имея очень мало рабочего времени в пятницу. Думаю, это было феноменально. Людям нужно позволить его таланту говорить за него.



Но я за него и не волновалась. Я не переживаю, глядя на Лэнса, как бывало с другими новичками. Очень хочу посмотреть на его развитие по ходу сезона», — приводит слова Уильямс официальный сайт Формулы-1.