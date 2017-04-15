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15 апреля 2017, 0:24 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хорнер назвал решение отправить Алонсо на «Инди-500» сумасшествием

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что абсолютно не понимает решения главы «Макларена» Зака Брауна разрешить Фернандо Алонсо выступить на гонке «500 миль Индианаполиса» вместо участия в Гран-при Монако.

«Фернандо сейчас сложно, у него непростой момент. У Зака проблема: в его руках пилот, находящийся в депрессии, так что он пытается сохранять его мотивированным. В итоге он пришёл к идее отправить его в Индианаполис. Должно быть, он сошёл с ума: это самая чокнутая гонка, какую я когда-либо видел! Никаких тестов, он просто запрыгнет в машину… Первый поворот там весьма серьёзный: речь не идёт о том, чтобы просто проезжать весь круг на полном газу. Так что, думаю, ему стоило бы сходить к психиатру.

Думаю, если пилот связан с командой, то в середине года это словно исчезновение с другой девушкой. Мне не кажется, что это правильно», — приводит слова Хорнера Reuters.
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Экклстоун: Не отпустил бы Алонсо на «500 миль Индианаполиса» во время ГП Монако

Экклстоун: Не отпустил бы Алонсо на «500 миль Индианаполиса» во время ГП Монако

МОСКВА, 14 апр — Р-Спорт. Бывший владелец прав на «Формулу-1» Берни Экклстоун заявил, что если бы все еще руководил «Королевскими гонками», то не отпустил бы испанского пилота «Макларена» Фернандо Алонсо на «500 миль Индианаполиса» в США во время Гран-при Монако.
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