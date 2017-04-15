Хорнер назвал решение отправить Алонсо на «Инди-500» сумасшествием
Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что абсолютно не понимает решения главы «Макларена» Зака Брауна разрешить Фернандо Алонсо выступить на гонке «500 миль Индианаполиса» вместо участия в
Гран-при Монако.
«Фернандо сейчас сложно, у него непростой момент. У Зака проблема: в его руках пилот, находящийся в депрессии, так что он пытается сохранять его мотивированным. В итоге он пришёл к идее отправить его в Индианаполис. Должно быть, он сошёл с ума: это самая чокнутая гонка, какую я
Думаю, если пилот связан с командой, то в середине года это словно исчезновение с другой девушкой. Мне не кажется, что это правильно», — приводит слова Хорнера Reuters.
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