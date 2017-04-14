Боттас: Выступать на жаре сложно, но я привык к финской сауне

«Сегодня всё шло хорошо. На первой тренировке сложно получить много информации из-за высоких температур, поскольку основные события происходят вечером, когда гораздо прохладнее. Но на второй тренировке на сериях коротких и длинных кругов мы получили хорошие данные. Машина вела себя хорошо. Мы можем добиться прогресса, но это были хорошие тренировки, и мы с нетерпением ждём квалификации. Уверен, что завтра мы будем намного быстрее. А насколько — посмотрим.



На такой жаре выступать гораздо сложнее на этих новых машинах. Но я привык к финской сауне, так что всё в порядке. Кажется, здесь повторяется предыдущий сценарий — мы очень близки с “Феррари”. Но “Ред Булл” тоже здорово выглядит, да и все остальные соперники близки друг к другу, особенно если посмотреть на топ-6. Так что наша работа с настройками и всё, что мы можем придумать дополнительно, сильно повлияет на расклад сил в квалификации и гонке», — отметил Боттас для пресс-релиза своей команды.