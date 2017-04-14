«Феррари» впереди «Мерседеса». Гран-при Бахрейна как лакмус новой Ф-1

В Бахрейне лучшим временем Себастьяна Феттеля завершились две сессии свободных заездов. Лидер «Феррари» на четыре сотых опередил новобранца «Мерседеса» Валттери Боттаса. Менее чем в семи сотых от немца на третьей строчке расположился Даниэль Риккардо на «Ред Булл». Победитель недавнего Гран-при Китая Льюис Хэмилтон остался лишь пятым — британец испытывал проблемы с машиной и не всегда держался в пределах трассы.



Таким образом, три ведущие команды чемпионата разделяют считанные сотые секунды. Впереди гонщик «Феррари» и «тёмная лошадка», которую многие списывали ещё до старта сезона. К квалификации, конечно, всё может измениться, и это одна из приятных новостей 2017 года.

Борьба малых преимуществ

Перед текущим сезоном впервые в истории Формулы-1 технический регламент был изменён с тем, чтобы сделать машины быстрее и агрессивнее. Более широкий корпус и эффективная аэродинамика в итоге сделали эти болиды самыми быстрыми в чемпионате — пали квалификационные рекорды Альберт-Парка и Шанхая (рекорд Сахира пока стоит). В то же время скептики, предсказывавшие сокращение числа обгонов, оказались правы. Тем не менее зрелищной борьбы на трассе стало больше, и в паддоке довольны достигнутым результатом.



На данный момент у Формулы-1 нет чёткого лидера — такого «королева автоспорта» из-за доминирования «Брауна», «Ред Булл» и «Мерседеса» не видела с 2008 года, концовка которого считается одной из самых драматичных в истории первенства. Сейчас «Мерседес» и «Феррари» идут на равных, на стороне каждой из команд есть определённые преимущества, но ни одно из них не является определяющим.



К лидерам подтягивается и «Ред Булл», который в первых гонках, по признанию самих пилотов, сильно уступал и «Мерседесу», и «Феррари». Максу Ферстаппену это, однако, не помешало прорваться на подиум в Шанхае. Сейчас Даниэль Риккардо на одном быстром круге идёт в темпе «Феррари». Да, Льюис Хэмилтон, вероятно, прибавит и может оказаться явным лидером квалификации, но «Ред Булл» и «Феррари» в данный момент находятся на одном уровне. Да и Льюис может и не прибавить.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.33333333333333% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BS4AQgDl-Dc/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Hamilton? Vettel? Bottas? Raikkonen? Or who? Find out who takes pole when #BahrainGP #Quali starts on Saturday at 11am ET, 4pm BST, 6pm local! #F1 #Formula1 #Sakhir</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by FORMULA 1® (@f1) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-14T18:01:04+00:00">Apr 14, 2017 at 11:01am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Своя атмосфера

«Такое большое отставание от лидеров — это смешно, — заявил вечером Карлос Сайнс. — На результаты первых трёх команд я даже не смотрю — они в своей собственной категории». Во второй тренировке Сайнс проехал всего пять кругов, прежде чем машина вышла из строя, и проиграл лидерам почти три секунды. Однако отрыв грандов от середины пелотона действительно довольно большой: Фелипе Масса, квалифицировавшийся на «Уильямсе» пятым в Китае, уступил поулу порядка 1,8 секунды, как и Ромен Грожан, который блеснул в Мельбурне шестым временем.



Однако борьба внутри средней группы стала как никогда плотной. Четвёртую позицию сейчас занимает «Торо Россо», построившая хорошую машину без явных недостатков, но которая периодически отказывает. «Уильямс» демонстрирует высокую скорость, однако от уик-энда к уик-энду не стабилен. За счёт откатившейся «Форс Индия» и прибавившей «Рено» сражение за выход в третий сегмент стало как никогда напряжённым.



Как показали первые гонки, новые машины позволяют гонщикам атаковать в полную силу и теперь результат в большей, по сравнению с предыдущими годам, степени зависит от пилота. Так, Фернандо Алонсо дважды едва не вывез посредственный «Макларен» в очки.



Неожиданно хорошо смотрится и «Заубер». Риск Мониши Кальтенборн, сэкономившей на моторах, оправдался и даже с прошлогодними «Феррари» Джовинацци и Эрикксон борются за второй сегмент. Хорошим показателем является тот факт, что в двух первых этапах сезона ни одна из команд не вылетала в Q1 полным составом.

Победа Liberty

Принимая новые правила, ФИА шла на определённый риск. Этот технический регламент противоречит логике развития Формулы-1 в последние годы. С приходом Liberty «Большие призы» наверняка сильно изменятся, но с новыми болидами магнатам повезло как никогда. Базис этого регламента закладывался ещё несколько лет назад, и если бы у руля чемпионата по-прежнему стоял бы Берни, Liberty, скорее всего, пришлось бы заплатить ещё больше.

Новые автомобили сделали гонки по-настоящему зрелищными, а пилотам приходится рисковать, чтобы отыграть позицию или оторваться от преследователя. Даже влияние DRS оказалось не таким заметным, как при его появлении, ставшего первым шагом неудачной попытки превратить Формулу-1 в X-Games.



В последние годы Гран-при Бахрейна подарил болельщикам несколько напряжённых финалов: сражение Кими и Росберга в 2015-м, а также памятную дуэль немца с Хэмилтоном годом ранее. И предстоящая гонка обещает быть не менее яркой.

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