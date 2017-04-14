«Феррари» впереди «Мерседеса». Гран-при Бахрейна как лакмус новой Ф-1
«Мерседес», «Феррари» и «Ред Булл» на равных сражаются в Бахрейне.
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В Бахрейне лучшим временем Себастьяна Феттеля завершились две сессии свободных заездов. Лидер «Феррари» на четыре сотых опередил новобранца «Мерседеса» Валттери Боттаса. Менее чем в семи сотых от немца на третьей строчке расположился Даниэль Риккардо на «Ред Булл». Победитель недавнего
Таким образом, три ведущие команды чемпионата разделяют считанные сотые секунды. Впереди гонщик «Феррари» и «тёмная лошадка», которую многие списывали ещё до старта сезона. К квалификации, конечно, всё может измениться, и это одна из приятных новостей 2017 года.
Борьба малых преимуществ
Перед текущим сезоном впервые в истории Формулы-1 технический регламент был изменён с тем, чтобы сделать машины быстрее и агрессивнее. Более широкий корпус и эффективная аэродинамика в итоге сделали эти болиды самыми быстрыми в чемпионате — пали квалификационные рекорды
На данный момент у Формулы-1 нет чёткого лидера — такого «королева автоспорта»
К лидерам подтягивается и «Ред Булл», который в первых гонках, по признанию самих пилотов, сильно уступал и «Мерседесу», и «Феррари». Максу Ферстаппену это, однако, не помешало прорваться на подиум в Шанхае. Сейчас Даниэль Риккардо на одном быстром круге идёт в темпе «Феррари». Да, Льюис Хэмилтон, вероятно, прибавит и может оказаться явным лидером квалификации, но «Ред Булл» и «Феррари» в данный момент находятся на одном уровне. Да и Льюис может и не прибавить.
Своя атмосфера
«Такое большое отставание от лидеров — это смешно, — заявил вечером Карлос Сайнс. — На результаты первых трёх команд я даже не смотрю — они в своей собственной категории». Во второй тренировке Сайнс проехал всего пять кругов, прежде чем машина вышла из строя, и проиграл лидерам почти три секунды. Однако отрыв грандов от середины пелотона действительно довольно большой: Фелипе Масса, квалифицировавшийся на «Уильямсе» пятым в Китае, уступил поулу порядка 1,8 секунды, как и Ромен Грожан, который блеснул в Мельбурне шестым временем.
Однако борьба внутри средней группы стала как никогда плотной. Четвёртую позицию сейчас занимает «Торо Россо», построившая хорошую машину без явных недостатков, но которая периодически отказывает. «Уильямс» демонстрирует высокую скорость, однако от
Как показали первые гонки, новые машины позволяют гонщикам атаковать в полную силу и теперь результат в большей, по сравнению с предыдущими годам, степени зависит от пилота. Так, Фернандо Алонсо дважды едва не вывез посредственный «Макларен» в очки.
Неожиданно хорошо смотрится и «Заубер». Риск Мониши Кальтенборн, сэкономившей на моторах, оправдался и даже с прошлогодними «Феррари» Джовинацци и Эрикксон борются за второй сегмент. Хорошим показателем является тот факт, что в двух первых этапах сезона ни одна из команд не вылетала в Q1 полным составом.
Победа Liberty
Принимая новые правила, ФИА шла на определённый риск. Этот технический регламент противоречит логике развития Формулы-1 в последние годы. С приходом Liberty «Большие призы» наверняка сильно изменятся, но с новыми болидами магнатам повезло как никогда. Базис этого регламента закладывался ещё несколько лет назад, и если бы у руля чемпионата
Новые автомобили сделали гонки
В последние годы
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