Экклстоун: Не отпустил бы Алонсо на «500 миль Индианаполиса» во время ГП Монако

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Ранее было объявлено, что двукратный чемпион «Формулы-1» Алонсо 28 мая выступит на гонке «500 миль Индианаполиса» в США, которая пройдет параллельно с Гран-при Монако. Вместо Алонсо в Монако на старт выйдет 37-летний британец Дженсон Баттон, чемпион «Формулы-1» 2009 года, который выступал за «Макларен» в качестве боевого пилота с 2010 по 2016 год.

«Думаю, что если бы я бы мог уговорить «Макларен» не отпускать Алонсо, я бы это сделал. Я бы сказал, что когда твой контракт завершится, ты можешь делать все, что тебе хочется. Но пока идет сезон «Формулы-1», ты являешься гонщиком «Формулы-1», — приводит слова Экклстоуна ESPN.

Экклстоун продал акции «Формулы-1» в январе 2017 года и теперь является почетным председателем престижной серии автогонок.