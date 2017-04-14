Экклстоун: Не отпустил бы Алонсо на «500 миль Индианаполиса» во время ГП Монако
МОСКВА, 14 апр —
Р-Спорт. Бывший владелец прав на «Формулу-1» Берни Экклстоун заявил, что если бы все еще руководил «Королевскими гонками», то не отпустил бы испанского пилота «Макларена» Фернандо Алонсо на «500 миль Индианаполиса» в США во время Гран-при Монако.
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Ранее было объявлено, что двукратный чемпион «Формулы-1» Алонсо 28 мая выступит на гонке «500 миль Индианаполиса» в США, которая пройдет параллельно с
«Думаю, что если бы я бы мог уговорить «Макларен» не отпускать Алонсо, я бы это сделал. Я бы сказал, что когда твой контракт завершится, ты можешь делать все, что тебе хочется. Но пока идет сезон «Формулы-1», ты являешься гонщиком «Формулы-1», — приводит слова Экклстоуна ESPN.
Экклстоун продал акции «Формулы-1» в январе 2017 года и теперь является почетным председателем престижной серии автогонок.
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