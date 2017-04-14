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14 апреля 2017, 20:33 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

Гонщик «Феррари» Феттель выиграл вторую практику Гран-при Бахрейна

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Немецкий пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Феррари» показал лучший результат во второй свободной практике Гран-при Бахрейна.

Российский гонщик Торо Россо Даниил Квят показал 10-й результат. Увеличить
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Феттель показал время 1 минута 31,310 секунды. Второй результат у финского пилота «Мерседес» Валлтери Боттаса (+0,041). Третье время у австралийского гонщика «Ред Булл» Даниэля Риккьярдо (+0,066).

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят показал 10-й результат (+1,397). У его партнера по команде испанца Карлоса Сайнса-младшего сработала система пожаротушения, он не смог показать результат.

Третья свободная практика Гран-при Бахрейна состоится 15 апреля в 15:00 мск.
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