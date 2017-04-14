Гонщик «Феррари» Феттель выиграл вторую практику Гран-при Бахрейна
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Немецкий пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Феррари» показал лучший результат во второй свободной практике
Гран-при Бахрейна.
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Феттель показал время 1 минута 31,310 секунды. Второй результат у финского пилота «Мерседес» Валлтери Боттаса (+0,041). Третье время у австралийского гонщика «Ред Булл» Даниэля Риккьярдо (+0,066).
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят показал 10-й результат (+1,397). У его партнера по команде испанца Карлоса
Третья свободная практика
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