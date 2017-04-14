Феттель стал лучшим в первой практике «Формулы-1» на Гран-при Бахрейна

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В пятницу четырехкратный чемпион мира проехал один из своих кругов за 1 минуту 32,697 секунды. Вторым стал пилот «Ред Булл» Дэниел Риккьярдо (+0,400). Третье время у еще одного пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена (+0,869).