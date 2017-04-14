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14 апреля 2017, 16:58 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Феттель стал лучшим в первой практике «Формулы-1» на Гран-при Бахрейна

МОСКВА, 14 апр — Р-Спорт. Немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель показал лучшее время в первой сессии свободных заездов на третьем этапе чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Бахрейна.

Немецкий гонщик Феррари Себастьян Феттель показал лучшее время в первой сессии свободных заездов на третьем этапе чемпионата Формулы-1 — Гран-при Бахрейна. Увеличить
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В пятницу четырехкратный чемпион мира проехал один из своих кругов за 1 минуту 32,697 секунды. Вторым стал пилот «Ред Булл» Дэниел Риккьярдо (+0,400). Третье время у еще одного пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена (+0,869).

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят (+2,141) показал 11-е время, его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший (+3,328) — 19-е.
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МОСКВА, 14 апр — Р-Спорт. Британец Дженсон Баттон заменит испанца Фернандо Алонсо в качестве боевого пилота команды «Макларен» на одном этапе «Формулы-1» — Гран-при Монако, сообщается на официальном сайте британской «конюшни».
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