Баттон заменит Алонсо на Гран-при Монако в «Ф-1»
МОСКВА, 14 апр —
Р-Спорт. Британец Дженсон Баттон заменит испанца Фернандо Алонсо в качестве боевого пилота команды «Макларен» на одном этапе «Формулы-1» — Гран-при Монако, сообщается на официальном сайте британской «конюшни».
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Ранее было объявлено, что двукратный чемпион «Формулы-1» Алонсо 28 мая выступит на гонке «500 миль Индианаполиса» в США, которая пройдет параллельно с
«Я очень рад на один этап вернуться в “Формулу-1”, и я не мог думать о лучшем месте для возвращения, чем ставший домом
«Что касается Фернандо, я надеюсь, он не только преуспеет в IndyCar, но и получит от этого удовольствие. Это станет большим опытом для него. Он отличный гонщик, как мы все знаем, и очень опытный, поэтому я ожидаю, что он быстро справится со всем. И в воскресенье вечером после
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