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14 апреля 2017, 13:28 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Баттон заменит Алонсо на Гран-при Монако в «Ф-1»

МОСКВА, 14 апр — Р-Спорт. Британец Дженсон Баттон заменит испанца Фернандо Алонсо в качестве боевого пилота команды «Макларен» на одном этапе «Формулы-1» — Гран-при Монако, сообщается на официальном сайте британской «конюшни».

Британец <span class=error>Дженсон</span> <span class=error>Баттон</span> заменит испанца <span class=error>Фернандо</span> <span class=error>Алонсо</span> в качестве боевого пилота команды <span class=error>Макларен</span> на одном этапе Формулы-1 — <nobr>Гран-при </nobr>Монако сообщается на официальном сайте британской конюшни. Увеличить
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Ранее было объявлено, что двукратный чемпион «Формулы-1» Алонсо 28 мая выступит на гонке «500 миль Индианаполиса» в США, которая пройдет параллельно с Гран-при Монако. 37-летний Баттон, чемпион «Формулы-1» 2009 года, ранее выступал за «Макларен» в качестве боевого пилота с 2010 по 2016 год.

«Я очень рад на один этап вернуться в “Формулу-1”, и я не мог думать о лучшем месте для возвращения, чем ставший домом Гран-при Монако. Я выигрывал здесь гонку ранее, в 2009 году, и это одна из моих любимых гоночных трасс. Это сложная уличная трасса, на которой хороший гонщик может по-настоящему изменить ситуацию. Я понимаю, что у нас не будет реального шанса повторить мою победу 2009 года, но я думаю, у нас будет возможность набрать очки, что будет очень ценно для команды в плане зачета Кубка конструкторов», — сказал Баттон.

«Что касается Фернандо, я надеюсь, он не только преуспеет в IndyCar, но и получит от этого удовольствие. Это станет большим опытом для него. Он отличный гонщик, как мы все знаем, и очень опытный, поэтому я ожидаю, что он быстро справится со всем. И в воскресенье вечером после Гран-при Монако я присяду и посмотрю по телевизору, как он соревнуется», — признался 37-летний британец.
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