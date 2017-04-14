Баттон заменит Алонсо на Гран-при Монако в «Ф-1»

Ранее было объявлено, что двукратный чемпион «Формулы-1» Алонсо 28 мая выступит на гонке «500 миль Индианаполиса» в США, которая пройдет параллельно с Гран-при Монако. 37-летний Баттон, чемпион «Формулы-1» 2009 года, ранее выступал за «Макларен» в качестве боевого пилота с 2010 по 2016 год.

«Я очень рад на один этап вернуться в “Формулу-1”, и я не мог думать о лучшем месте для возвращения, чем ставший домом Гран-при Монако. Я выигрывал здесь гонку ранее, в 2009 году, и это одна из моих любимых гоночных трасс. Это сложная уличная трасса, на которой хороший гонщик может по-настоящему изменить ситуацию. Я понимаю, что у нас не будет реального шанса повторить мою победу 2009 года, но я думаю, у нас будет возможность набрать очки, что будет очень ценно для команды в плане зачета Кубка конструкторов», — сказал Баттон.