Алонсо: Меня ждут напряжённые недели

«Точного плана ещё нет. Работа над ним идёт и я не могу на 100% сказать, что он будет включать в себя. Пока план таков, что в следующий уик-энд я посещу гонку в Алабаме и встречусь с членами команды, посмотрю, как всё проходит. Вероятно, в понедельник после гонки я проведу примерку сиденья, а потом полечу на гонку в Россию.



После России постараюсь поработать пару дней на симуляторе в Индианаполисе и, надеюсь, протестирую машину. Но в этом я ещё не уверен. Потом я проведу Гран-при Испании и после него улечу в Америку, ведь тренировки стартуют уже в полдень понедельника. Меня ждут напряжённые недели», — приводит слова Алонсо Pitpass.