Алонсо: Меня ждут напряжённые недели
Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо рассказал, как планирует совмещать выступление в Формуле-1 и подготовку к «500 милям Индианаполиса».
«Точного плана ещё нет. Работа над ним идёт и я не могу на 100% сказать, что он будет включать в себя. Пока план таков, что в следующий
После России постараюсь поработать пару дней на симуляторе в Индианаполисе и, надеюсь, протестирую машину. Но в этом я ещё не уверен. Потом я проведу
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