Сахир-2017: белая луна пустыни

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Вслед за почти невыносимо ранним стартом в Австралии и залитым дождем Шанхаем гонщиков и болельщиков ждет испытание пустыней Сахир, в которой воздвигнут бахрейнский автодром. И не просто пустыней, а ночной пустыней, ведь с 2014-го гонка проводится при искусственном освещении.

«ФЕРРАРИ» ИЛИ «МЕРСЕДЕС»?

Нет, мы сейчас поговорим не об автопарке полиции, расположенном неподалеку от Дубая, а о прогнозах на исход «Гран-при Бахрейна». Пока в соперничестве двух главных претендентов на титул в нынешнем сезоне счет 1:1 — Себастьян Феттель на «Феррари» был быстрее всех в Мельбурне, лидер «Мерседеса» Льюис Хэмилтон взял реванш в Китае. Хрупкое равенство в общем зачете будет нарушено в воскресенье — кто же приедет в конце апреля в Сочи единоличным лидером?

С одной стороны, «Мерседесы» не отдают пальму первенства в Бахрейне конкурентам уже на протяжении трех сезонов — после двух подряд успехов Хэмилтона триумфатором в 2016-м стал Нико Росберг. С другой — технические изменения в регламенте чемпионата сделали свое дело — «Ф-1» больше не театр одного актера, у парней Тото Вольфа появились серьезные конкуренты.

фоторепортаж Феттель выиграл Гран-при Австралии «Мерседес» поторопился с пит-стопом и проиграл Гран-при Австралии — Себастьян Феттель и «Феррари» празднуют первую за полтора года победу.

В Австралии, когда стало припекать солнце, у Хэмилтона возникли заметные проблемы с резиной, и в результате ему пришлось сделать пит-стоп раньше намеченного. Поэтому то, что в Бахрейне гонка начнется на закате, в плюс британцу — ведь в дневное время здесь не просто жарко, а очень жарко — по прогнозам, пятничные тренировки пройдут при температуре до плюс 40. Синоптики обещают, что к старту в воскресенье похолодает до плюс 33. В этом смысле будет любопытно смотреть на квалификацию — Хэмилтон брал поулы в шести последних случаях, ждет ли его седьмой?

Феттель, как и его главный конкурент, побеждал в Бахрейне дважды — в 2012 и 2013 годах, еще за рулем «Ред Булла». И как считает консультант «быков» Хельмут Марко, Себ выиграл бы и в Шанхае, не появись на трассе машина безопасности. «Если выбирать между Хэмилтоном и Феттелем, то я поставил бы на Феттеля», — сказал Марко газете Bild.

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ

А что же россиянин Даниил Квят? У него пока не самые приятные воспоминания от предыдущих посещений Бахрейна — на этой трассе он, еще за рулем «Ред Булла», дважды подряд не сумел пройти полную дистанцию, классифицируясь в круге позади лидеров.

— Это меня очень расстраивает, — отметил Квят в беседе с пресс-службой своей команды. — Ведь оба раза мы хорошо проявили себя в квалификации и на старте. Но в 2015-м у меня возникли проблемы с двигателем, а годом позже я столкнулся с Пересом уже на первом круге. Надеюсь, в этом году мне повезет.

Как мы уже могли убедиться на двух прошедших этапах, у Квята достаточно конкурентоспособная машина, но вот с ее надежностью возникают проблемы. В Австралии россиянину пришлось совершить лишний пит-стоп для дозаправки воздухом, но он финишировал в очках, а в Китае из-за отказа гидравлики закончил гонку после 18 кругов.

Цитата Даниил Квят В Бахрейне одна из самых сложных квалификаций сезона, потому что обычно здесь очень ветрено и погода все время меняется. Также порой на трассу наметает песка, так что показать лучший результат бывает трудно. Но мне на самом деле нравятся такие гонки, как в Бахрейне. Думаю, половину всех этапов стоит проводить в ночное время!

ЗА СПИНОЙ У ЛИДЕРОВ

Что касается других интриг этапа, то очень интересно, как проявят себя два финна — номинальные вторые номера «Феррари» и «Мерседеса». От Кими Райкконена перед стартом сезона ждали большего. Четвертое место в Мельбурне и пятое в Шанхае — хороший результат для любого, но не для Айсмена, который пока не подружился с машиной до такой же степени, как Феттель. Валттери Боттас после пьедестала на первом этапе стал в Шанхае только шестым, допустив ошибку в пилотировании.

Гонщики «Ред Булла» в Китае вклинились между конкурентами — Макс Ферстаппен с самого низа прорвался на третью позицию, Даниэль Риккьярдо был четвертым. Очевидно, что по скорости «быки» пока уступают лидерам. Зато, как считает уже упомянутый Марко, по совокупной силе двух пилотов «Ред Булл» сильнее и «Феррари», и «Мерседеса». И в этом их сила.

Еще одним заметным событием уик-энда должно стать возвращение в пелотон Паскаля Верляйна. Протеже «Мерседеса» пропустил старт сезона, уступив место в «Заубере» Антонио Джовинацци, причем при загадочных обстоятельствах. В январе немец получил травмы в результате аварии на «Гонке чемпионов», повредив спину и шею, но об их серьезности умалчивалось. В итоге сам Верляйн перед Австралией сказал, что «не готов к новым нагрузкам», и уступил место за рулем Джовинацци, а Тото Вольф на днях проговорился, что у Паскаля был компрессионный перелом одного из шейных позвонков, и тот почти неделю не мог нормально двигаться и носил специальный корсет.

Ну и хочется взглянуть, как проявят себя в Бахрейне многострадальные «Макларены». Фернандо Алонсо на этой неделе удивил «формульный» мир заявлением, что намерен выступить на легендарной гонке «Инди-500» в Америке, и ради этого пропустит «Гран-при Монако». Испанца можно понять — его шансы на серьезные свершения за рулем оранжевого «Макларена» пока близки к нулю. Алонсо — один из двух наряду с дебютантом Лэнсом Стролом гонщиков, пока ни разу не добравшихся до финиша в нынешнем сезоне.

BAHRAIN INTERNATIONAL CIRCUIT

Длина круга — 5,412 км

Круги — 57

Дистанция — 308,405 км.