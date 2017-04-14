Сахир-2017: белая луна пустыни
Сезон перемещается во времени и пространстве все ближе к Европе — третий этап, стартующий в пятницу, пройдет на одной из самых необычных трасс — в Бахрейне.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Вслед за почти невыносимо ранним стартом в Австралии и залитым дождем Шанхаем гонщиков и болельщиков ждет испытание пустыней Сахир, в которой воздвигнут бахрейнский автодром. И не просто пустыней, а ночной пустыней, ведь с 2014-го гонка проводится при искусственном освещении.
«ФЕРРАРИ» ИЛИ «МЕРСЕДЕС»?
Нет, мы сейчас поговорим не об автопарке полиции, расположенном неподалеку от Дубая, а о прогнозах на исход «Гран-при Бахрейна». Пока в соперничестве двух главных претендентов на титул в нынешнем сезоне счет 1:1 — Себастьян Феттель на «Феррари» был быстрее всех в Мельбурне, лидер «Мерседеса» Льюис Хэмилтон взял реванш в Китае. Хрупкое равенство в общем зачете будет нарушено в воскресенье — кто же приедет в конце апреля в Сочи единоличным лидером?
С одной стороны, «Мерседесы» не отдают пальму первенства в Бахрейне конкурентам уже на протяжении трех сезонов — после двух подряд успехов Хэмилтона триумфатором в 2016-м стал Нико Росберг. С другой — технические изменения в регламенте чемпионата сделали свое дело — «Ф-1» больше не театр одного актера, у парней Тото Вольфа появились серьезные конкуренты.
В Австралии, когда стало припекать солнце, у Хэмилтона возникли заметные проблемы с резиной, и в результате ему пришлось сделать
Феттель, как и его главный конкурент, побеждал в Бахрейне дважды — в 2012 и 2013 годах, еще за рулем «Ред Булла». И как считает консультант «быков» Хельмут Марко, Себ выиграл бы и в Шанхае, не появись на трассе машина безопасности. «Если выбирать между Хэмилтоном и Феттелем, то я поставил бы на Феттеля», — сказал Марко газете Bild.
ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
А что же россиянин Даниил Квят? У него пока не самые приятные воспоминания от предыдущих посещений Бахрейна — на этой трассе он, еще за рулем «Ред Булла», дважды подряд не сумел пройти полную дистанцию, классифицируясь в круге позади лидеров.
— Это меня очень расстраивает, — отметил Квят в беседе с
Как мы уже могли убедиться на двух прошедших этапах, у Квята достаточно конкурентоспособная машина, но вот с ее надежностью возникают проблемы. В Австралии россиянину пришлось совершить лишний
ЗА СПИНОЙ У ЛИДЕРОВ
Что касается других интриг этапа, то очень интересно, как проявят себя два финна — номинальные вторые номера «Феррари» и «Мерседеса». От Кими Райкконена перед стартом сезона ждали большего. Четвертое место в Мельбурне и пятое в Шанхае — хороший результат для любого, но не для Айсмена, который пока не подружился с машиной до такой же степени, как Феттель. Валттери Боттас после пьедестала на первом этапе стал в Шанхае только шестым, допустив ошибку в пилотировании.
Гонщики «Ред Булла» в Китае вклинились между конкурентами — Макс Ферстаппен с самого низа прорвался на третью позицию, Даниэль Риккьярдо был четвертым. Очевидно, что по скорости «быки» пока уступают лидерам. Зато, как считает уже упомянутый Марко, по совокупной силе двух пилотов «Ред Булл» сильнее и «Феррари», и «Мерседеса». И в этом их сила.
Еще одним заметным событием
Ну и хочется взглянуть, как проявят себя в Бахрейне многострадальные «Макларены». Фернандо Алонсо на этой неделе удивил «формульный» мир заявлением, что намерен выступить на легендарной гонке «Инди-500» в Америке, и ради этого пропустит «Гран-при Монако». Испанца можно понять — его шансы на серьезные свершения за рулем оранжевого «Макларена» пока близки к нулю. Алонсо — один из двух наряду с дебютантом Лэнсом Стролом гонщиков, пока ни разу не добравшихся до финиша в нынешнем сезоне.
BAHRAIN INTERNATIONAL CIRCUIT
Длина круга — 5,412 км
Круги — 57
Дистанция — 308,405 км.
КАЛЕНДАРЬ ЭТАПА
14 апреля, пятница
14.00 — 15.30 Первая тренировка
18.00 — 19.30 Вторая тренировка
15 апреля, суббота
15.00 — 16.00 Третья тренировка
18.00 — 19.00 Квалификация
16 апреля, воскресенье
18.00 — 20.00 Гонка.
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